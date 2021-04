Estudiante de odontología es ejemplo de superación emprendiendo con dos negocios

San Pedro Sula, Honduras

La pandemia de covid-19 obligó a muchos hondureños a reinventarse y buscar nuevas formas de generar ingresos económicos, es el caso de la estudiante universitaria Andrea Bardales, quien, en mayo de 2020, lanzó un emprendimiento de sublimaje y estampados personalizados en tazas y camisetas.

Cuando la emergencia sanitaria estaba en su mayor auge, la joven estudiante contó que vivió momentos difíciles, ya que se encontraba próxima a egresar de la carrera de Odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-VS) y debido a la pandemia no ha podido culminar con sus estudios.

En medio de los problemas, la frustración y la incertidumbre, Andrea de 22 años, emprendió, junto a sus padres en mayo de 2020, un pequeño negocio llamado “Sublimaster”, en el cual ahora elaboran estampados y sublimajes personalizados en tazas, camisetas, termos y otros objetos.

OBJETOS PERSONALIZADOS

“La idea surgió previo a la celebración del día de la madre el año pasado. Mi papá había comprado antes de la pandemia una máquina para sublimar tazas, fue entonces cuando decidimos probarla y elaborar algunos diseños para regalarle a mi tía y a mi mamá. Aparte de que quedaron muy bonitas, se me ocurrió que podía aprovechar el tiempo en casa para aprender algo nuevo”, explicó la joven emprendedora.

La futura odontóloga agregó que “Sublimaster” es su primer emprendimiento online. Además, mencionó que comenzaron sublimando tazas, ahora la gama de objetos se ha extendido a estampados de camisetas, mousepad, popsocket y llaveros personalizados, estampados con vinilos, entre otras cosas.

“Me impresiona lo mucho que hemos crecido y que el nombre de “Sublimaster” ha sonado en muchos lugares. Ya estamos próximos a cumplir nuestro primer aniversario, poco a poco hemos logrado incorporar a personas de nuestro entorno para que trabajen con nosotros”, relató.

SEGUNDA TIENDA ONLINE

Sin duda que las ganas de salir adelante en medio de la adversidad son características que distinguen a los hondureños, y el caso de Andrea Bardales no es la excepción. Hace un mes comenzó a emprender con un segundo negocio de venta de ropa a través de redes sociales.

“Hace un mes aproximadamente, luego de ir aprendiendo un poco sobre negocios, se me ocurrió generar más ingresos e incentivé a mi novio para que invirtiéramos en ropa para vender. Ahora cuento con una segunda tienda online llamada KIROS que fue algo que formamos junto a mí pareja”, comentó.

NO SE OLVIDA DE SU CARRERA UNIVERSITARIA



El gran esfuerzo que realiza día con día le ha traído ya algunas recompensas a la joven universitaria, que a pesar que aún no culmina sus estudios, se le han presentado dos oportunidades laborales, las cuales no ha desaprovechado, y que le sirven para poner en práctica los conocimientos aprendidos en la academia dentro del campo de la odontología.

“Actualmente he ido incorporándome de nuevo a mi área de odontología. Se me presentó la oportunidad de trabajar junto a un doctor en una clínica atendiendo, eventualmente, pacientes con tratamientos que estén a mi alcance y estoy contenta de que no he abandonado lo que tanto amo hacer: poder dar una bonita sonrisa a mis pacientes”, expresó.

Comentó que hace un par de semanas también logró conseguir un trabajo de medio tiempo en un laboratorio clínico para tener otra fuente de ingresos.

MENSAJE A LOS JOVENES EMPRENDEDORES

La joven estudiante y emprendedora aseguró que mientras estudiaba en la universidad tuvo tantas exigencias que le ayudaron a madurar. Relató que había días que no le ajustaba el dinero porque sus padres no podían con tanto gasto de su carrera.

“Muchas veces no me ajustaba para comer o para regresarme a casa, noches de desvelo, tanto esfuerzo que ponía por mantener un buen índice académico. Entendí muy bien que todo en esta vida cuesta y que uno debe ingeniárselas para salir adelante como sea”, expuso.

Finalmente, envió un mensaje a los jóvenes emprendedores hondureños, diciéndoles que deben poner en prácticas todas las habilidades y exigirse a sí mismos para demostrar de lo que son capaces.

“En nuestro cerebro hay tantas ideas y, simplemente, se deben dejar salir por muy locas que parezcan. Por tal razón, he llegado a esto, porque me gusta ser activa y tener mi cabeza trabajando. Sé que con todo este esfuerzo que hago tendré mi recompensa en la vida y algún día podré darles a mis padres un agradecimiento por haberme dado lo que podían”, concluyó Andrea Bardarles, quien en 2020 fue galardonada por la UNAH-VS con un diploma de excelencia académica.

CONTACTO

Si quieres personalizar tazas, camisetas u otros objetos y deseas conocer los diseños que elaboran en el negocio de sublimaje de Andrea Bardales, puedes encontrarlos en las redes sociales como:

Sublimaster (Facebook) Sublimasterhn (Instagram)

KIROS (Facebook) KIROS (Instagram)

También puedes comunicarte con ellos a través de los siguientes números telefónicos:

9769-2477

9734-2578

Además, cuentan con servicio de entregas en San Pedro Sula