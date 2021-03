RNP activa nuevamente link para saber adónde reclamar la nueva cédula

San Pedro Sula, Honduras.

Pese a que el Registro Nacional de las Personas (RNP) habilitó ayer nuevamente la página web para que los hondureños conozcan el lugar adonde deben reclamar su nueva cédula, muchos de los centros que indica la plataforma no están operando.

El RNP a través del proyecto Identifícate retomó el 16 de marzo la entrega del nuevo documento nacional de identificación (DNI); sin embargo, las inconsistencias y errores en la entrega continúan y tiene molestos a los ciudadanos.

“El sistema me tira que mi cédula está en el Instituto Pablo Menzel, me fui caminando y cuando llegué no había nada, estaba cerrado”, dijo molesto un residente del barrio Lempira.

Ana Hernández, pobladora del sector Rivera Hernández, también manifestó su inconformidad por como están desarrollando la entrega del nuevo DNI.

“A mí me toca reclamarla en Mega Mall, fui y no había nadie entregando cédulas”, se quejó.

Carlos García, coordinador de enrolamiento en Cortés, informó que es preferible que las personas conozcan la ubicación de su nuevo documento por medio de la plataforma web antes de llegar a algún centro de entrega. “Sí estamos entregando las cédulas en centros comerciales, pero no es para toda la población, sino residentes de sectores cercanos, de centros de votación cercanos”, apuntó.

García aseguró que están trabajando hasta los fines de semana. En horarios todos los días de 8:00 am a 8:00 pm, a excepción de algunos lugares que por seguridad finalizan a las 6:00 pm.

Luego de estar inactiva la página por varios días, el link fue nuevamente puesto a disposición de los usuarios ayer. Deben ingresar a https://entregadni.rnp.hn/dni/#/ ahí deben ingresar su número de tarjeta de identidad para conocer en qué lugar les toca reclamar la nueva cédula.

En el centro comercial Altara pueden reclamar su cédula los residentes de los sectores Zapotal, Armenta, Las Delicias, Río Blanco, El Roble, Colvisula, Los Castaños, Buenos Aires, La Bográn, Los Álamos, Stibys, Marañones y Agua Caliente, aunque el fin de semana no estuvo habilitado este centro. A Mega Mall deben presentarse los pobladores de los sectores El Carmen y Rivera Hernández.

En Mall Galerías del Valle están las cédulas de los habitantes de las colonias Universidad, Jardines del Valle, Juan Lindo, Gracias a Dios, Bella Vista, Moderna, Zerón, Colombia y Las Acacias; además, pobladores del barrio Guamilito, colonia El Retiro, Fesitranh, Las Mercedes, Veracruz, Los Pinos, Altos de Sula y Santa Mónica.

Para hoy se prevé que el equipo del RNP esté en Mall Multiplaza para los residentes de zonas aledañas. Roberto Brevé, comisionado presidente del RNP, declaró a LA PRENSA que no necesariamente los centros de entrega coinciden con los centros de votación, ya que registran más de cinco mil centros de votación y ellos cuentan con más de dos mil brigadas de entrega y que se van moviendo continuamente de lugar.

Brevé dijo que están atendiendo a más de 120,000 personas diarias, un número que excede de la capacidad. “Hay personas que creen que hoy es el último día de entrega porque hemos tenido enormes filas, exhortamos a la ciudadanía que no se apresure a retirar el documento, hay tiempo, nosotros seguiremos entregando la nueva cédula”, enfatizó el funcionario.

Explicó que en San Pedro Sula se deberían tener unos 30 a 40 puntos de entrega, pero hay puntos que no reúnen las condiciones y los cierran. “Pero no hay cantidad fija de puntos, eso depende de las circunstancias”.