Convenio entre el IHSS y CMH impidió que Yasser Cuellar fuera atendido, explicó Carlos Umaña

San Pedro Sula, Honduras.

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, dijo este lunes que el convenio que existe entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el IHSS impidó que Yasser Cuellar fuera ingresado al centro asistencial.



"Lamentablemente la ley impide que una persona que no tenga seguro social sea recibido en el instituto. Cuellar era un colegiado provisional, es decir, no tenía la categoría de definitivo. Si se hubiera ingresado habría sido un abuso de autoridad aunque hibiese sido una buena acción", dijo Umaña.



Argumentó que el CMH gestionó con el IHSS hacer una excepción, pero fue denegado por lo que estipula el convenio.

Además lea: ¡Debía ser intubado! En video quedaron captados momentos agónicos del médico Yasser Cuellar por el Covid-19



"Entonces, solicitamos un cupo en el hospital Leonardo Martínez para que fuera atendido mientras se conseguía un cupo en la unidad de Cuidados Intensivos".



De acuerdo con Umaña, se le notificó a los familiares de Cuellar y consiguieron, además, la ambulancia del Leornardo para trasladarlo hacia el hospital Mario Catarino Rivas.

"Estado de Honduras es inmoral en estos casos"

Por otro lado, hizo hincapié en que es inmoral que el Estado de Honduras no asuma su responsabilidad ante lo sucedido.



"A estos muchachos les hacen firmar un documento que exonera a las autoridades administrativas de la Secretaría de la Salud (Sesal) de este tipo de situaciones, lo cual es inmoral".



El miembro del tribunal de honor del CMH expresó estar en contra del salario que ganan los médicos en servicio social y los de séptimo año. "El Estado debe protegerlos, no es el CMH porque ellos son mano de obra pública, por lo tanto, es justo y necesario que tengan seguro social, condiciones y un pago digno".



Por su parte la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, expresó que la población debe ser consiente y evitar exponerse porque afecta al personal de salud y se satura el sistema.



"Todo el personal en primera línea está sujeto a un nivel de contagio y a todos se les entrega cada día su equipo de protección; sin embargo, a veces, hay descuidos como tocarse la mascarilla y sucede el contagio. Lamentablemente, los jóvenes están siendo afectados. Por eso insistimos como Sesal en que la población evite la exposición para no saturar el sistema".