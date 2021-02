"Mi hijo murió por no recibir un cupo en el IHSS", dijo la madre del médico Yasser Cuellar

San Pedro Sula, Honduras.

Nidia Fuentes, madre del médico en servicio social Yasser Cuellar (27) quien murió por Covid-19, afirma que su hijo murió por la inoperancia de las autoridades de Salud.

"Inicialmente mi hijo fue atentido en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula y le dieron excelente atención; sin embargo, tienen falta de personal y equipo por lo que era necesario trasladarlo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero no lo aceptaron porque no cotizaba en esta institución", dijo la acongojada madre.

Expresó que esta situación es inaudita, ya que, Cuellar prestaba servicios al país en la primera línea contra el Covid-19.

"Cuando él necesitó no se le pudo tender la mano. Esto no es posible, estos jóvenes arriesgan su vida a pesar de ni siquiera contar con el equipo de protección adecuado y tampoco se les brinda seguro médico".

El joven realizaba su servicio social en el Centro de Salud de Calpules y según la madre solamente al incio recibió el equipo para laborar, luego solo contaba con una mascarilla.

"Le decía hijo te vas a contagiar y cuando lo ví enfermo confié en que por ser médico en servicio le darían la atención necesaria; pero cuando llamé al 911 llegaron hasta cuatro horas después", lamentó la abogada.

Luego de estar interno en el Leonardo Martínez fue ingresado en el hospital móvil en donde la profesional de derecho señala que no lo atendieron como era necesario.

"Me llamó un día antes de morir y me dijo: 'mamá si me puede sacar de aquí hágalo', porque no le estaban administrando el medicamento de manera correcta", según Fuentes intentó hacer diligencias para internarlo en un hospital privado; sin embargo, ya era tarde.

"Mi hijo se estaba recuperando, pero de pronto comenzó a ponerse grave y murió por no recibir un cupo en el IHSS".

Finalizó diciendo que considera demandar al Estado, pues le informaron sobre un convenio entre el Colegio Médico y el IHSS que beneficia a los médicos en servicio social.