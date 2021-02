Triajes de San Pedro reportan un leve descenso en atenciones

San Pedro Sula, Honduras.

Con 284 nuevos casos confirmados de covid-19 en la última semana en San Pedro Sula se tiene un leve descenso de contagios con relación a enero.

A pesar de la baja, las autoridades sanitarias de la Capital Industrial hacen el llamado a los ciudadanos para que no bajen la guardia y continúen con las medidas de bioseguridad.

“Esto no significa que no exista covid, que no existan los casos, los contagios permanecen y hacemos el llamado a la población a tomar todas las medidas de protección para evitar adquirir la enfermedad”, expresó Lesbia Villatoro, jefa de la Región de Salud de San Pedro Sula.



Disminución

Esta leve disminución de casos a inicios de febrero se ha visto reflejada en la cantidad de personas con síntomas de covid-19 que llegan a diario a los triajes.

En el caso del triaje de Expocentro, la primera semana de enero el personal médico estaba atendiendo más de 350 personas al día, esta semana bajó a 200.

Los datos proporcionados por la región sanitaria de San Pedro Sula indican que la semana pasada en el triaje del Colegio de Ingenieros se atendieron 1,127 personas, 262 menos que la anterior; o sea, un 19% menos.

El triaje de Expocentro también refleja una disminución de un 21% en las atenciones. La semana pasada fueron asistidos 1,534 pacientes por el personal médico, 418 menos que la anterior, cuando acudieron 1,953.

Asimismo, en el triaje del Infop se tuvo un descenso del 8% en las atenciones. La semana pasada llegaron 1,045 pacientes.

La doctora Villatoro atribuye esta disminución de casos a las restricciones en la circulación de personas que ha puesto Sinager los fines de semana.

Desde que inició la pandemia, San Pedro Sula registra 23,214 casos de coronavirus, de los cuales 5,394 contagios se dieron solo en enero. La tasa de letalidad es del 3% con 786 muertos a causa del virus.

Ayer, la brigada médica Todos contra el covid se desplazó a la colonia Miguel Ángel Pavón y el barrio Cabañas.



Llegan tarde

Charles Parchment, infectólogo del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dijo que los ciudadanos están acudiendo tarde a los centros asistenciales.

Manifestó que a inicio de la pandemia la población tenía miedo y acudía a los hospitales al primer síntoma.

“Están viniendo muy tarde al hospital, con afectación pulmonar avanzada. Hay medicamentos que se usan, pero con el tiempo que estas personas tienen con la enfermedad ya no pueden usarse”, expresó el médico.