Hondureño necesita cirugía a corazón abierto de urgencia y tú puedes ayudarlo

Redacción.

Un joven hondureño que vive con una enfermedad de nacimiento, ha hecho un pedido en las redes sociales, para que los compatriotas hondureños y aquellos internautas que deseen colaborar con su persona, puedan realizan una donación a través del sitio "GoFundMe".

"Mi nombre es Johel Castillo soy de Honduras y tengo 32 años de edad, nací con una enfermedad congénita al corazón llamada coartación de aorta" explica el comayagüense.

"Esta enfermedad produjo un deterioro profundo en mi salud, ya que en Honduras no pudieron operarme sino hasta la edad de 22 años, cuando la enfermedad había afectado otras áreas del corazón, la cirugía se realizó en el año 2012 y fue un éxito ya que colocaron un steen en la aorta para mantenerla abierta" agrega el hondureño en la ficha.

"Debido a la tardanza en la primera operación, otras partes del corazón fueron afectadas y en este momento padezco de una cardiopatía reumatica que genera insuficiencia mitral severa, por lo cual necesito de manera urgente que me realicen una cirugía a corazón abierto llamada recambio de la válvula mitral y reparación de la válvula bicuspide", ya que están altamente afectadas, lo que produce fatiga cansancio, y ahogamiento" explica Johel.

Johel Castillo es pastor evangélico en una iglesia de su localidad, y asegura que cualquier donación será de mucha ayuda y él y su esposa Ruth estarán muy agradecidos.

"Además me provoca falta de oxígeno en los riñones y cerebro. Producto de esta enfermedad he dependido de los medicamentos como anticoagulantes y antiarrítmicos durante todos estos 32 años, pero en este momento en las condiciones de mi corazón los medicamentos ya no hacen efecto, pues la afectación es mayor y sólo se puede tratar con cirugías", finaliza el joven necesitado en su pedido.

Donaciones

Las donaciones se pueden realizar a través de GoFundMe en el siguiente link: https://gf.me/u/yxu5kb y también en las distintas cuentas de banco aperturadas.

Hasta ahora, la pareja ha logrado recaudar 1,267 dólares de una meta de 10 mil dólares.