Más de 4,000 licencias decomisó Vialidad

San Pedro Sula.

Más de 4,000 licencias de conducir decomisó en diciembre la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula.

Por faltas varias como no utilizar el cinturón de seguridad, pasarse el semáforo en rojo, irrespetar la señales de alto, conducir bajos los efectos del alcohol y accidentes de tránsito sumaron el decomiso de más de cuatro mil licencias de conducir en diciembre.

Miguel Villatoro, coordinador operativo de Vialidad y Transporte, informó que solo el 24 y el 31 de diciembre cancelaron más de cien licencias a conductores que fueron encontrados manejando borrachos.

La licencia la cancelan por seis meses a los conductores que infringen la ley por primera vez y por un año los que son reincidentes.

También pagan una multa que comienza desde medio salario mínimo (unos L4,000).

Además Algunas zonas de alto congestionamiento vehicular en la ciudad son la 2 calle, 2 avenida del barrio Medina Concepción, también entre la 3 y 4 calles, 2 avenida, la 5 y 6 calles, 2 avenida del mismo barrio.

En cuanto a accidentes, Vialidad y Transporte registró más de 400 accidentes con daños materiales y más de 50 personas con heridas considerables producto de encontronazos.

En accidentes perdieron la vida 12 personas en diciembre.

“Año con año va aumentando el parque vehicular, eso genera más usuarios en las vías, lo que origina que haya más conductores infractores y más accidentes de tránsito”.Durante la temporada navideña, el tráfico vehicular aumenta en más de un 50% en la Capital Industrial.

Las horas de mayor congestionamiento son de 6:00 am a 8:00 am y de 4:00 pm a 8:00 pm.

René Caballero, delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), llama a los usuarios a denunciar abusos en el transporte público al número 2550-1648: aumento en el pasaje, la no cobertura completa de las rutas, el irrespeto a la tercera edad, entre otros.