Limpieza profunda: deja tu horno y estufa como nuevos

- No utilices sosa cáustica (hidróxido de sodio) o cualquier producto que la contenga, esta sustancia deteriora el acabado de los materiales. Si utilizas desengrasante, verifica en la etiqueta que no tenga.

- Si tienen algún residuo de comida, déjalas unos minutos remojando en agua caliente con un limpiador líquido suave que no contenga sosa cáustica, evita el uso de jabones abrasivos.

- Límpialas frecuentemente.

- Observa si alguna de las ranuras contiene restos de alimentos.

- Puedes usar agua caliente y jabón o un desengrasante sin sosa cáustica, el contacto del desengrasante debe ser menor a 15 minutos, ya que puede manchar los quemadores de manera permanente.

- Utiliza una fibra de malla plástica que no raye y un cepillo de dientes, no uses fibras metálicas.

PERILLAS DE ENCENDIDO