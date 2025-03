Chef Aquiles Chávez: revolucionará la gastronomía en Expo Buen Provecho

“Haber entrado a VIP’S me abrió la ventana de que cocinar era una ciencia, había métodos, técnicas... no nada más era cocinar con el corazón, sino cocinar con la cabeza”, reflexiona.

Lo que comenzó como un trabajo de verano se transformó en una vocación. En una época donde la profesión de chef aún no gozaba del prestigio actual, Aquiles decidió formarse académicamente en una de las escasas escuelas que entonces ofrecían la licenciatura en gastronomía en México.

”Siempre me gustó comer y vengo de una familia donde la comida es parte esencial de la convivencia”, relata el chef en una reciente entrevista. “Pero fue al entrar a trabajar en un restaurante cuando descubrí que esta convivencia social podía convertirse en un oficio para vivir de ello”.

Autodefinido como “chef por convicción y rockero por afición”, Aquiles ha logrado combinar exitosamente su pasión por la cocina tradicional mexicana con una destacada presencia en medios de comunicación.

¡Su carisma natural lo ha llevado a protagonizar programas como “Aquilísimo” y participar en producciones internacionales como “Nailed It!” de Netflix.

”De no haber sido cocinero, hubiera sido músico”, confiesa. “La música me encanta y me encanta cocinar con música. Pero la cocina es un oficio muy celoso y por meterme a los fogones dejé de lado la guitarra”.

Esta combinación de talento culinario y presencia mediática lo ha posicionado como uno de los más importantes embajadores de la gastronomía mexicana a nivel global, una responsabilidad que asume con orgullo

.”Hoy por fortuna la cocina mexicana está en boca de todos, es patrimonio de la humanidad y eso hace que los cocineros mexicanos tengamos que ser más conscientes y responsables con lo que comunicamos”, afirma.

“Para mí es importante mostrar y enseñar mi cocina mexicana y demostrar que no está peleado el salir en televisión con hacer cocina mexicana real”.