Deliciosa receta de arroz con pollo y azafrán

Ingredientes:

-1 pollo en trozos

-350 gramos de arroz bomba

-1 cebolla mediana

-1 trozo de pimiento verde y rojo

-2 dientes de ajos

-1 litro de caldo de pollo

-4 hebras de azafrán o en polvo

-5 cucharadas soperas de tomate triturado

-1 chorro de aceite

-1 pizca de sal



Preparación:

1.-Picamos las verduras, es decir, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde y los dientes de ajo. Recomendamos picar todos los ingredientes en trozos de igual tamaño.

2.-Ponemos una cazuela con un buen chorro de aceite, añadimos las verduras cuando esté caliente y las dejamos unos minutos para que se pochen a fuego medio.

3.-Cogemos unas cuantas hebras de azafrán. Aunque también podemos usar la versión en polvo para preparar el arroz con pollo y azafrán, la diferencia reside en que las hebras tendremos que tostarlas un poco, como veremos en el siguiente paso.

4.-Cuando las verduras estén pochadas, añadimos las hebras y, con mucho cuidado, dejamos que se tuesten un poco pero sin que se quemen. Aunque pensemos que podemos saltarnos este paso, lo cierto es que no, ya que si no tostamos las hebras el azafrán no aportará todo su sabor. Por otro lado, es preciso utilizar pocas hebras, ya que proporciona un sabor muy intenso.

5.-Enseguida, añadimos el tomate triturado, removemos todo y dejamos que se acabe de hacer el sofrito durante unos minutos.

6.-Cortamos el pollo en trozos, salamos y los agregamos a la cazuela con el sofrito. Dejamos que se cocine todo junto, removiendo de vez en cuando para evitar que se queme.

7.-Incorporamos el arroz y removemos para que se integren bien todos los sabores y, a su vez, se tueste un poco el cereal.

8.-Vertemos el caldo de pollo caliente, movemos un poco, y dejamos que se cocine el arroz con azafrán y pollo durante 18 minutos a fuego medio-bajo. Es importante revisar la cocción del arroz a partir de los 10 minutos, ya que, en función del tipo que usemos, puede tardar menos en cocerse.

9.-Probamos de sal y rectificamos si hace falta. Cuando el arroz esté bien hecho, retiramos la cazuela del fuego y dejamos que la preparación repose durante 5 minutos.

10.-¡Y ya estará listo para comer! Sin duda, esta receta de arroz con pollo y azafrán en hebras queda bien rica, es perfecta para cualquier ocasión e, incluso, apta para perder peso.