Vigilia por el TPS: Hondureños en vilo por nueva decisión de la Corte de California

Miles de inmigrantes amparados bajo el <b>Estatus de Protección Temporal (TPS)</b>, entre ellos hondureños, realizarán esta noche vigilias en distintas ciudades de Estados Unidos, en vísperas de una audiencia judicial que definirá si el programa continúa vigente o si el gobierno federal avanza con su plan de cancelarlo.Las vigilias, convocadas por organizaciones de la diáspora como la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/TPSAlliance" target="_blank"><i>National TPS Alliance</i>, </a>buscan visibilizar la incertidumbre de más de 72,000 hondureños, 4,000 nicaragüenses y unos 12,700 nepalíes que dependen del fallo judicial.La administración Trump anunció en julio la terminación del programa y dio apenas 60 días para regularizar estatus o abandonar el país, medida que fue frenada de forma temporal por la jueza federal Trina L. Thompson el 1 de agosto.De acuerdo con activistas, la vigilia es un acto de fe y resistencia: un espacio de oración, reflexión y protesta para exigir que el TPS no se convierta en un arma política, sino que se mantenga como lo que siempre ha sido: una protección humanitaria para quienes no pueden regresar a países afectados por desastres naturales, conflictos o violencia.