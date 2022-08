San Pedro Sula, la urbe que más bilingües prepara

La Capital Industrial no solo es la ciudad con más estudiantes bilingües en el país, y por ende, la que más egresados produce; es la que más oportunidades ofrece a estos jóvenes, ya que aquí los “call center” mantienen abiertas plazas permanentes.

Ana Sofía López se graduó hace un año, ya ha avanzado con sus clases generales en la universidad y también trabaja en su primera campaña en un centro de llamadas internacionales donde ya logró la permanencia.

Ahora no solo comienza a ganarse la vida por su cuenta, paga parte de sus estudios y aporta en el hogar. “Trabajo desde mi casa, me mantengo activa perfeccionando el inglés y tengo la oportunidad de estudiar. No me puedo quejar”, dice la jovencita de apenas 18 años.