El inglés es la lengua materna de 250 niños de escuela de Armenta

¿Cómo te llamas? Hello, my name is Alondra Martínez. I’m in eight grade.¿Qué tal es el inglés en esta escuela? It has a great level, i love learning english. Its a great second language.¿Qué querés estudiar en la universidad? I would like something related to art or archit’ecture, its my dream.

¿Cómo practicas el inglés en casa? I talk with my mom, i also listen music and read books in english... Su inglés es fluido y claro, como sus aspiraciones.

Alondra es una de los 250 estudiantes que estudian en el ala bilingüe del centro básico 18 de Noviembre de la aldea de Armenta. Este centro educativo no solo es público, es el único donde la formación bilingüe está arraigada en media población estudiantil.

Óscar Paz, director del centro básico, cuenta orgulloso cómo el inglés es parte de la vida de muchos niños nativos de Armenta y es consciente de que esto les abrirá enormes oportunidades a todos dentro de poco.