“Pagué L70,000 de adelanto por un Honda Civic y el vendedor desapareció”

Recomendaciones

1. Al intentar comprar un vehículo se debe buscar de preferencia una concesionaria conocida o proveedor de confianza. Si lo que interesa es comprarle a un particular, hay que asegurarse de que este sea el verdadero dueño.

2. La verdadera condición del automóvil solo se conoce al revisar su motor. Por eso lo mejor es ir acompañado de un mecánico de confianza para hacer pruebas o bien acudir a empresas que se dedican a realizar avalúo para tener un diagnóstico.

3.Verificar la documentación: que no tenga multas ni pagos pendientes con bancos, que el pago de impuesto vehicular esté al día y corroborar que este no sea robado, entre otros detalles en regla. Se sugiere no entregar de un solo el dinero.