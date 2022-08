San Pedro Sula crece en inversiones, pero también en pobreza

“El IDH sigue siendo una percepción estadística que no necesariamente mide todo el bienestar de una población completamente. Siguen siendo promedios. Y por eso ve que San Pedro Sula es una ciudad con uno de los mejores índices de acuerdo al promedio nacional -que es bajo en función de otros países- pero eso no quiere decir que en estos sitios no haya pobreza. En su lugar está pasando todo lo contrario”, expone el especialista.

“De qué sirve tener hospitales si no tienen medicinas. La realidad de SPS no dista mucho de la de San Antonio”.

Para el economista sampedrano Carlos Urbizo, lejos de ver ranking e índices y hacer el cruce de datos y de palpar mejorías, la realidad indica otra cosa.

“Hay mejoras que son relativas o absolutas. No me sorprenden los resultados de San Pedro Sula. Es la segunda ciudad más grande de Honduras, los avances pueden parecer obvios. La realidad es que la pobreza en San Pedro Sula representa el 50%, según el Instituto Nacional de Estadística. Ese índice no me dice mucho a mí si la mitad de la gente está viviendo en pobreza en San Pedro Sula”.

Ya analizando los indicadores, el índice de ingresos es el que menos avance presenta en el tramo de cinco años del estudio. En 2014 era de 0.411 y cinco años después apenas pasó a 0.412.

En esperanza de vida se notan avances más sustanciales. De 0.807 en 2014 pasó a 0.822 en 2109, la mejora fue de 15% en cinco años, casi un 3% anual.

“Eso indica que si antes había enfermedades que mataban y ahora hay medicina. Pero eso no es que haya mejor vida. Ya sabemos cómo estamos, lo que pasa es bien obvio, no hay progreso. A nivel de Latinoamérica estamos en los últimos lugares. La situación del país es calamitosa, los incrementos son minúsculos. Hay un deterioro en los últimos tres años, el país es frágil”, lamentó.

Por su parte, el sociólogo Pablo Carías opinó que “San Pedro Sula es uno de los mayores aportantes al Producto Interno Bruto. El desarrollo humano lo conforman un conjunto de factores, pero ciudades como esas van de la mano con el desarrollo socioeconómico de las ciudades o de los departamentos que más captan, por ejemplo, la inversión pública y privada”.

En términos generales, el informe divulgado en forma paralelo en Honduras y Guatemala evidencia, con base en el análisis de los indicadores, un estancamiento en la región centroamericana desde hace algunos años, puesto que ha sido muy poco lo que ha variado el indicador de IDH desde 2015. Aun falta qué medir el impacto de la pandemia del covid-19 y el daño asestado por las tormentas Eta y Iota en 2020.