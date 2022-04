Rentas cortas por Airbnb provocan revolución inmobiliaria en Honduras

“Tengo bastante experiencia rentando casas por Airbnb y Vrbo . Antes me quedaba en hoteles, pero ahora es mucho más rentable contratar una casa o cabaña. La diferencia es que con lo que pagas por una noche para dos personas en un hotel puedes alquilar una casa por el mismo precio y compartirla con 10, 12 o 15 personas, según los límites que te ponga el anfitrión, y no te cobran extra”, asegura.

“En primer lugar, Airbnb no tiene ninguna regulación, no paga impuestos y no tiene ninguna regulación directa hacia la economía, como lo hacemos los hoteleros. Eso no solamente afecta a los hoteleros, afecta al Estado como tal porque no hay ningún control, no se sabe lo que está pasando allí”, afirma.

Pese a los contras que identifica, cree que las plataformas tecnológicas no se pueden detener.

“Airbnb es una competencia fuerte y hay mucha gente que está dedicada a eso. Ahora hay edificios de apartamentos que están en Airbnb y pasan con buena ocupación y manejan tarifas bajas porque no hay ningún control. Nosotros en el sector hotelero tenemos un 19% de impuestos: 15% de impuesto sobre venta y 4% de impuesto de turismo. Entonces, en una tarifa de $100, $80 son del hotel. Pero en Airbnb puede ponerlo a $80 y no tienen ningún problema porque ellos no pagan nada. Lo puede poner a $60 incluso porque sus costos operativos son menores”.