“Pedimos que no nos quiten la luz en días de vacaciones”

Los días aquellos en los que la gente fue confinada por el miedo al covid-19 están quedando atrás, y aunque la pandemia no ha terminado, hay quienes creen que se puede disfrutar sin descuidar las medidas de bioseguridad.

Para esas personas que tienen planes de salir a relajarse en familia o con los amigos, los pequeños y medianos hoteleros ya se han preparado a fin de ofrecerles instalaciones seguras y todas las comodidades que se merecen para que disfruten en grande la Semana Santa.

LA PRENSA dialogó con Roberto Oseguera, presidente de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (Hopeh) quien cuenta que sus expectativas para recuperarse, están fijadas en esta semana.

¿Qué expectativas tienen para Semana Santa los pequeños y medianos hoteleros?

Ahorita en Semana Santa la proyección es producir una derrama económica de entre 5,000 y 6,000 millones de lempiras, así como crear nuevas fuentes empleos, dando oportunidad de trabajar a unas 20,000 personas.

¿Cuántas hoteles y habitaciones tienen a disposición de los veraneantes para esta Semana Santa?

Nosotros en el sector de hoteles medianos y pequeños de Honduras tenemos alrededor de 1,300 hoteles, eso significa más de 20,000 habitaciones con las que estamos dispuestos a servir a nuestros clientes. Tenemos todo tipo de hoteles: de playa, de montaña, de negocios, de aventura.

Nuestros clientes pueden acceder a ellos desde www.hotelespreciososhonduras.com sin necesidad de ir a plataformas internacionales. De esa forma contribuye a generar empleo, derrama económica.

¿Sigue preocupando la pandemia por covid-19, o ve sostenible divertirse y seguirse cuidando?

La población debe seguir tomando las medidas de precaución porque seguimos en pandemia. No hay que relajarnos tanto. El sector turismo genera más de L50,000 millones al año. Solo en Semana Santa son más de 6,000 millones, así que es una buena temporada.

¿Qué les podría afectar esta Semana Mayor?

Los apagones. Pedimos a la Enee que no nos corte la luz. A veces nos cortan en las épocas más importantes.

El fin de semana pasado no hubo energía en Valle de Ángeles. En Tela es frecuente que la corten los fines de semana. Dicen que es por mantenimiento a las líneas de conducción, pero se puede programar eso para otro día que no tenga tanto impacto en el sector turismo.

¿Cree que por los altos de los combustibles los veraneantes se animen a salir a vacacionar?

El precio de los combustibles podría afectar un poco. Se movilizan más de tres millones de personas en Semana Santa, lo que pasa es que cuando el combustible está más caro, lo que la gente hace es que come menos, busca lugares más baratos o reduce la estadía a menos días, pero siempre se sale.

¿En temporada baja, cómo les va a los hoteles?

Hemos logrado mejorar mucho las tasas de ocupación. En pandemia teníamos un nivel de ocupación del 15%, el año pasado cerramos con una tasa promedio de 35%, ya son 20 puntos más que en ocupaciones es tremendo. Es un exitazo para ser pandemia. Este año hemos mejorado más.

El primero trimestre lo cerramos con un 40% de ocupación y esperamos que en Semana Santa la ocupación ande arriba del 80%. El año pasado la ocupación en pandemia durante Semana santa fue del 36% cuando normalmente anda en 80 a 90%. La derrama económica fue de 670 millones. Ahora esperamos tener alrededor de los 6,000 millones, pero sí la ocupación está mejorando en el sector hotelero.

¿A todos les va bien o hay sitios turísticos con menos concurrencia?

Todavía existen destinos muy deprimidos, en el caso de Teguicigalpa, todavía le falta mucho. San Pedro Sula se encuentra mucho mejor, hay ocupaciones muy buenas en el Lago de Yojoa, en Choluteca, Gracias y Lempira. Santa Rosa de Copán sigue un poco bajo.

En los lugares alrededores de la capital como Cantarranas, Valle de Ángeles y Santa Lucía, son ocupaciones de fin de semana, pero también va mejorando. En general, la situación hotelera va mejorando.