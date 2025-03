$!Jóvenes luchan por espacios ante la sombra de “caciques” de partidos

Porpuestas juveniles

Para personas de mayor recorrido en los partidos más grandes: Libre, Liberal y Nacional, la política no es un juego de modas, la experiencia y la trayectoria cuentan, y no se puede simplemente apartar a quienes aseguran haber trabajado por el país.

Congresistas con experiencia miran con escepticismo la irrupción de jóvenes en la arena política y consideran que el conocimiento de cómo funcionan las instituciones y las negociaciones son fundamentales para gobernar; sin embargo, otros sectores argumentan que esta “experiencia” ha llevado a la perpetuación de prácticas poco democráticas.

Un elemento clave en juego dentro de esta contienda electoral es el voto joven. Desde la perspectiva del diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, son el sufragio más importante de estas elecciones.

“Estamos durante la época cuando todos los muchachos tienen un celular, acceso a las redes, información suficiente y tienen los medios de comunicación; existe suficiente información para que ellos decidan por quién deben de votar”, subrayó.

Umaña hizo un llamado a los jóvenes a pensar detenidamente en su voto, especialmente cuando se trata de elegir a los diputados al Congreso, ya que “es allí donde se tejen los hilos de cómo se manejará el país durante los próximos años”.

El diputado destacó que los jóvenes deben tomar decisiones informadas y no dejarse influenciar por lo que él describe como “cancioncitas”, de candidados que, según él, “se pelean en los medios, arman espectáculos, ofrecen nada más que un show y confrontación, solo levantan la mano o ni se les conoce en el Congreso, no van a sesiones y mandan a sus suplentes o hacen negociaciones”.

Umaña invitó a los votantes jóvenes a reflexionar sobre qué tipo de personas quieren en el Congreso y si estas figuras realmente representan los intereses de la nación. En cuanto a las planillas de los diputados, resaltó que “el 99% de los actuales no son jóvenes, son los mismos que han puesto en las primeras casillas”.

Umaña criticó la falta de inclusión de jóvenes en las posiciones más altas de las listas, señalando que “los han puesto de relleno, difícilmente van a quedar, con honrosas excepciones; rara vez han metido gente joven en las primeras 10 casillas, pensando que la población votará en plancha y serán los primeros en la fórmula”.

El diputado opositor también se mostró escéptico ante las promesas de proyectos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) o la educación.

“He metido más de 45 proyectos, pero solo uno me ha sido aprobado”, lamentó Umaña. En cambio, argumentó que proyectos como “reducir el número de diputados, botar la ley orgánica del Congreso, quitar el fuero de los legislaldores y evitar un fondo departamental” son ejemplos de los cambios que realmente deberían ser prioritarios.

“Esas son las cosas que realmente un diputado debe ofrecer, no ofreceré jamás algo que sé que no se cumplirá si no tenemos la mayoría en el Congreso”, manifestó con firmeza y arrepentimiento.