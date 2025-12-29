Las series de Marvel dominarán el 2026: lista y fecha de estrenos

En 2026 habrá un desembarco de series de Marvel -'Wonder Man', 'Daredevil: Born Again' o 'VisionQuest'- y también de adaptaciones literarias, como 'East of Eden' (John Steinbeck), 'The Testaments' (Margaret Atwood), 'Pride and Prejudice' (Jane Austen) o 'La casa de los espíritus' (Isabel Allende). Todo ello sin olvidar la nueva precuela de 'Game of Thrones', la tercera temporada de 'Euphoria', la segunda de 'The Pitt', la cuarta de los 'Bridgerton', la quinta de 'The Bear', la segunda de 'Your Friends & Neighbours', la sexta de 'Slow Horses', la quinta y última de 'The Boys' o, sin confirmar que lleguen este año, la cuarta de 'The White Lotus' o la sexta de 'Onlye Murders in the Building'.