"Malcolm el de en medio" renace con nuevos episodios en 2026

Muniz, hoy con 40 años, aseguró a PEOPLE que el rodaje de esta nueva entrega fue “probablemente uno de los mejores momentos que he vivido en un set”. El actor recordó que su experiencia original fue muy distinta: “Cuando hacía Malcolm hace 20 años, era un niño. Tenía entre 13 y 20 años cuando participé en el programa; solo llegaba, estaba emocionado por estar allí y decía las líneas del guion, y funcionaba”.