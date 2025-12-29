"Malcolm el de en medio" renace con nuevos episodios en 2026

Frankie Muniz vuelve a ponerse en la piel de Malcolm en una nueva etapa de la icónica comedia familiar, que regresa con la miniserie Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair. El proyecto marca el reencuentro de la disfuncional familia tras más de diez años lejos de la pantalla.
La continuación se estrenará el 10 de abril de 2026 en Hulu y contará con cuatro episodios. La historia se sitúa en el presente y reúne a los personajes originales en un evento clave: el 40º aniversario de bodas de Hal y Lois.
Según la sinopsis oficial, Malcolm ha construido una vida lejos del caos familiar, pero se ve obligado a regresar al hogar junto a su hija Leah tras la insistencia de sus padres para que asista a la celebración. Su vuelta desencadena una serie de situaciones absurdas que recuperan el humor irreverente de la serie original.
El primer adelanto deja claro el tono del regreso. “Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer es alejarme de mi familia”, dice Malcolm, en una frase que resume tanto su evolución como el inevitable conflicto que lo espera.
El elenco principal retoma sus roles históricos: Bryan Cranston vuelve como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama. La dinámica familiar se mantiene intacta, pese al paso del tiempo.
Entre las incorporaciones se encuentran Keeley Karsten, quien interpreta a Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, el hermano menor; Kiana Madeira en el papel de Tristan, la novia del protagonista; y Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, reemplazando a Erik Per Sullivan, quien se alejó de la actuación tras el final de la serie original.
Emitida entre 2000 y 2006 por Fox, Malcolm el de en medio acumuló 151 episodios y se convirtió en una referencia de la comedia familiar moderna. Actualmente, la serie completa puede verse en Hulu y Disney+.
Muniz, hoy con 40 años, aseguró a PEOPLE que el rodaje de esta nueva entrega fue “probablemente uno de los mejores momentos que he vivido en un set”. El actor recordó que su experiencia original fue muy distinta: “Cuando hacía Malcolm hace 20 años, era un niño. Tenía entre 13 y 20 años cuando participé en el programa; solo llegaba, estaba emocionado por estar allí y decía las líneas del guion, y funcionaba”.
El regreso no estuvo exento de inseguridades. “No sabía si sería fácil volver a ser Malcolm, si sería incómodo reunirme con el elenco. Y, aunque suene a lugar común, fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos, absolutamente todos, retomamos nuestros personajes desde la primera lectura de mesa”, explicó.
Para Muniz, este proyecto tuvo un significado especial. “Fue la primera vez en toda mi vida que, al terminar de filmar el reboot, me sentí feliz de llamarme actor”, confesó. La miniserie estará disponible en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ para América Latina y el resto del mundo a partir del 10 de abril de 2026.