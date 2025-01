$!Prevén aumento de migración “por goteo” de hondureños tras llegada de Trump

Las filas de personas con mochilas al hombro y sueños de un futuro mejor continúan siendo una escena recurrente sobre los sinuosos trayectos que conducen al norte. Desde las empinadas calles de Tegucigalpa hasta las polvorientas comunidades rurales en Olancho, Yoro, Copán y otros departamentos del país, el éxodo no cesa, marcado por historias de desesperanza.

Aunque la migración “por goteo” aumentaría, esto no significa que las caravanas de migrantes vayan a desaparecer, de hecho, ambos fenómenos coexisten y responden a distintas dinámicas de migración. Si bien es cierto, las migraciones “por goteo” son más discretas, las caravanas seguirán existiendo porque muchos migrantes aún buscan la visibilidad y la protección que esta forma de salir les ofrece.

Aunque haya migraciones de personas en núcleos familiares, en pares o individuales, las caravanas seguirán, pues Puerta argumenta que el Tapón del Darién, la zona selvática entre Colombia y Panamá, sigue siendo una de las principales rutas de tránsito para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos o, en algunos casos, a México.

Los sudamericanos se suman a los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses, lo que crea una dinámica de movilidad regional. Las caravanas que se organizan en Honduras y otros países de la región a menudo se dirigen hacia este punto, ya que al unirse en grandes grupos pueden enfrentar con más seguridad los riesgos del camino.

Según estimaciones de organismos locales, cada día, en Honduras, entre 800 y 1,000 personas toman la difícil decisión de partir hacia Estados Unidos, impulsadas por la esperanza de una vida mejor. En México, casi 175,000 hondureños han pedido refugio, mientras otros miles esperan pacientemente el avance de sus trámites de asilo político o buscan acogerse al esquema CBP One; sin embargo, esta cifra no cuenta las historias invisibles de quienes cruzan por puntos ciegos, desafiando al destino en su lucha por no ser interceptados.