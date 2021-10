Niños, los más afectados por drama en Guanaja

Cientos de niños que escaparon del incendio que desoló gran parte del cayo Bonacca , en Guanaja , hace dos semanas, no logran dormir profundamente porque abruptamente sueñan con lenguas de fuego que los persiguen.

“Allí dormía, en esa esquinita”, dijo Edwin, mientras su hermano corría entre los escombros y ruinas. “A otro amigo, que se llama Denzel, también se le quemó la casa... No sabemos cuándo vamos a tener otra”, dijo con dificultades porque él habla más “ingles isleño”.

La pediatra Mireya Edith Guillén, vicealcaldesa de Guanaja, le informó a periodistas de Diario LA PRENSA que “este suceso, por haber sido de un gran poder destructivo, tuvo una gran repercusión en la salud de todas las personas, en adultos y niños”.

“Vale más que no es un porcentaje alto que ha sufrido estos daños. Tengo pacientes, niños que dicen que cuando quieren dormir miran las llamas de fuego. Es algo que les impactó. Es un trauma que les ha quedado. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo y la intervención de psicólogos de la Universidad Autónoma que ya les iniciaron sus terapias”, dijo Guillén, quien también atiende pacientes en el centro de salud del cayo.

Gabriel Philips, otro niños de 10 años, no sueña con el fuego, pero sí recuerda que las “llamas eran muy grandes”. “Tenía miedo, no queremos ver eso otra vez”, dijo cuando buscaba cobre entre los desechos de construcción que habitantes apilan en una orilla del cayo en estos días que realizan la limpieza.Padres de familia consultados por periodistas de Diario LA PRENSA coinciden en que el incendio afectó psicológicamente a los niños, principalmente, “los que salieron corriendo de Punta Caliente” en un momento de terror y confusión “por no estar preparados para una situación de este tipo”.