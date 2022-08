Mipymes, entre los que más sufren por los cortes de energía en Honduras

Como ellos, muchas micro y pequeñas empresas tienen que enfrentarse, con más frecuencia de la que les gustaría, a un problema constante: los cortes de energía.

“Es muy importante contar con un suministro constante y confiable de energía eléctrica, porque un día que no tenemos, no solo perdemos suministros que necesitan refrigeración, también perdemos ventas porque si llega un cliente que necesita pagar con tarjeta, no podemos usar el POS cuando no tenemos energía”, refiere Stephany, a quien también le preocupa perder clientela por causa de este problema. “Los clientes se van a otro lugar si no podemos atenderlos cuando se va la luz”, lamenta.

Stephany calcula que debido a los cortes de energía, pierde entre el 10 y el 15% de sus ventas mensuales.

Más emblemático aún es el caso de Pablo, cuyo giro de negocio es la elaboración y venta de helados, un producto que, evidentemente, requiere de refrigeración y puede tener graves consecuencias cuando no hay energía.

“Tenemos muchos inconvenientes con nuestros clientes, que se quejan de que (con los cortes de energía), el producto se le derrite y nos supone un gran costo tener que reponérselo ”, dice.

Pablo relata que en una semana típica, sufren hasta tres cortes de energía, de unas ocho horas cada uno, situación que los obliga a suspender su producción o bien evita que vendan la que ya tienen, pues el simple hecho de abrir uno de los congeladores puede echar a perder el producto.

“El producto se puede mantener en los congeladores de cuatro a seis horas, pero ha habido ocasiones en las que se nos derrite y eso implica que la consistencia del producto ya no es la misma”, explica Pablo.

Medidas de contingencia

Esperanza Escobar, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), comenta que las pequeñas empresas han tenido que buscar formas de hacerle frente a la situación.