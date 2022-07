Alejandro Mayorkas: “Perseguiremos las finanzas y propiedades de los contrabandistas de emigrantes”

Estas organizaciones se han vuelto más sofisticadas y la gente, el pueblo, está más expuesto. Fui fiscal en el estado de California por doce años y una de mis responsabilidades era abordar el contrabando de individuos. En los años 90 no mirábamos este nivel de organización, explotación y orden. Vemos que hay personas que pagan los ahorros de su vida a los contrabandistas y ponen su vida en manos de ellos, quienes actúan de forma organizada, secuestran a las personas para conseguir más dinero, les quitan la vida, causan un trauma. Estamos trabajando en un escenario sin precedentes, para atacar a estas organizaciones en cómo hacen y ejecutan su trabajo, vamos a atacar sus propiedades y sus finanzas, los vamos a arrestar y procesarlos para desarticular a esas organizaciones.

Tuve una reunión exitosa con la presidenta (Xiomara Castro) y parte de ministros ayer (martes) y hoy en la mañana tuve una reunión con los ministros, con el ministro de Migración . Tenemos visiones compartidas sobre cómo abordar las raíces de la migración y sobre la creación de oportunidades económicas en el país para que las personas no se sientan obligadas a partir. No solamente hay que tratar la corrupción, sino abordarla. La Presidenta claramente muestra un compromiso de luchar contra ella. Hay que asegurar la seguridad del pueblo de Honduras en Honduras, hay que atacar a las organizaciones que se dedican al contrabando y explotan a los individuos que tratan de ir a otros países que ofrecen otros beneficios.

El TPS es algo que la administración anterior había cortado, ahora se encuentra en los espacios de las cortes. Y como se encuentra en la corte, estamos tratando de agilizar el proceso, no solo para los hondureños, sino para los ciudadanos del resto de países. El TPS es para personas que ya estaban en Estados Unidos, ahora, estamos buscando caminos para que los hondureños puedan transitar de una manera más segura y no tengan que perder los ahorros de toda su vida y su vida a manos de estos contrabandistas.

Absolutamente, estamos tratando de usar toda la tecnología posible para atacar a estas organizaciones, no solo en la frontera, en los puertos marítimos, puertos aéreos, también en su interior; con tecnología con capacidad biométrica, con visibilidad para conocer los movimientos de las organizaciones, la interdicción e inspección.

¿Por qué fracasó el programa “Quédate en México”?

Esa política de Quédate en México la terminamos porque afectaba a las personas que estaban en México, mientras esperaban. Nuestra Corte Suprema resolvió a favor del Gobierno y ahora estamos tratando de dar los siguientes pasos en la corte para finalizarlo.

En los últimos años ha aumentado la cantidad de emigrantes de América del Sur, Asia, países árabes. ¿Temen que por estos países crucen terroristas y pongan en riesgo la seguridad de Estados Unidos?

Nosotros nos encontramos en un escenario en el cual no solo en la región ha incrementado la migración, sino en todo el mundo. El número de desplazados en el mundo es extraordinario. Esto puede ser por muchas razones: violencia, disputas económicas, impacto del cambio climático, covid-19 y corrupción. Eso no es solo exclusivo de nuestra región y Estados Unidos. Tenemos extraordinarias salvaguardas para buscar a esos individuos que buscan hacernos daño o individuos con registro de crímenes previos para que no logren entrar a Estados Unidos. Trabajamos mucho con los países de esta región en el tema biométrico para que ellos detecten a esos individuos y eviten su ingreso a los países.

¿Han llegado a algún acuerdo o van a desarrollar alguna estrategia con la Secretaría de Seguridad de Honduras?

Hoy me reuní con el ministro del Interior y esta tarde (de ayer) me reúno con el ministro de Seguridad. Tenemos acuerdos puestos en marcha para compartir las capacidades tecnológicas, compartir información biométrica. Estoy acá para avanzar en esos acuerdos.