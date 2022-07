“Miramos gente extraña y escuchamos que mueren personas...aquí solo Dios con nosotros”

Ángel Zúniga permanece sentado y descansando sobre el quiosco del parque central de Ilama mientras observa y escucha el sonido de los pájaros en los alrededores. El joven, de vestimenta humilde y acento local, cuenta que la población del municipio no está contenta desde hace un tiempo por lo que representa la cárcel de El Pozo .

“Aquí nada es lo mismo, la gente tiene temor, antes era un pueblo sano y ahora vienen personas que no conocemos. Se escucha que hay enfrentamientos allá dentro y nos da miedo principalmente por nuestros hijos, lo que hacemos es pedirle a Dios para que nos cuide, aquí solo él con nosotros”, relata.

Don José y su esposa viven y tienen una pulpería a unos cuantos metros de la prisión, son los únicos que radican enfrente de ese corredor. “Ya nos acostumbramos, no tenemos problema, pasan grandes relajos y escuchamos que la gente muere, pero no nos da miedo porque se supone que es de máxima seguridad. Muchos sugieren que nos vayamos, pero tenemos el negocio desde ante de que empezara El Pozo y nos va bien en las ventas por las familias que visitan”, mencionó el anciano.

Patricia Pineda tiene un negocio de comida enfrente del parque de Ilama, la mujer asegura que el funcionamiento de la cárcel no le afecta tanto porque aprovecha las visitas de familiares y hay movimiento económico. “Desde luego que cuando ocurren enfrentamientos nos da miedo porque peligramos, lo mejor sería mover El Pozo y poner una maquila o algo que sirva de trabajo para los jóvenes y que evite que emigren hacia México o Estados Unidos”, dijo.

“El Pozo no es un tema que se discuta tanto, pero la inseguridad ha crecido en los pueblos, hoy todos desconfían de todo mundo, pues ha venido gente extraña a la zona”

Belinda opina que “estamos bien aunque tengamos El Pozo cerca, pero el comercio sí ha bajado”; Moisés comenta que “he escuchado que allí ha habido desastres y eso significa que la seguridad no sirve, mejor hubieran dejado el presidio”; Héctor sostiene que “aquí ha sido tranquilo, podemos circular a la hora que queramos, no afecta tanto la delincuencia común y los turistas nos visitan de vez en cuando”; Bestalina aclara que “sí sentimos temor, a veces escuchamos que se fugan y andan cerca, a uno le da miedo porque salimos a las montañas. Cuando supe que instalarían El Pozo lo cuestioné, era mejor un centro educativo para beneficiar a los pueblos”.

“Las autoridades nos deben escuchar en un cabildo abierto para analizar con el pueblo qué se puede hacer, quitar El Pozo es el deseo de todo mundo, pero francamente lo miro imposible”, externó.

El edil recordó que cuando se suscitan amotinamientos en El Pozo no les impacta tanto como población, pero sí genera pánico, se observa y escucha el ruido de las ambulancias y patrullas de un lugar a otro. Aseguró además que como municipalidad no tienen un plan de contingencias en caso de que la inseguridad de agudice, puesto que son una alcaldía pobre y de categoría C.