Llega a Honduras buque con 1,001 toneladas de nitrato de amonio

Tegucigalpa

Un cargamento de 1,001.8 toneladas métricas de nitrato de amonio poroso, un químico explosivo, arribó este miércoles al puerto de Henecán, en San Lorenzo, Honduras, según conoció en exclusiva LA PRENSA. Se trata del segundo cargamento de “volumen inusualmente alto”, de acuerdo con los reportes de Marina Mercante, importado por las Fuerzas Armadas en menos de cuatro meses. En junio pasado se reportó la adquisición de 793.4 toneladas métricas, lo que suma 1,794.8 toneladas en ambas operaciones. Para este arribo se desplegó un operativo de seguridad en el área portuaria. Este medio conoció que la carga fue recepcionada por elementos militares vestidos de civil, por instrucción del alto mando a eso del mediodía, aunque originalmente se esperaba para el pasado 29 de septiembre.

Según el manifiesto de Marina Mercante en poder de LA PRENSA, el material explosivo fue importado por el Instituto de Previsión Militar (IPM) para la Armería, la institución autorizada para su venta y distribución en Honduras. El producto químico llegó en un barco con bandera de Antigua y Barbuda, bajo la capitanía de Butus Rolana, procedente del puerto peruano de Chancay, considerado el primer puerto de China en Latinoamérica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De acuerdo con la documentación, el nitrato de amonio fue adquirido a la empresa peruana Femesa Explosivos S.A.C., el mismo proveedor del primer cargamento. El buque atracó en el muelle número 3 del puerto de Henecán. Los reportes indican que la carga venía embalada en sacos grandes de alta resistencia (big bags). Posteriormente, sería trasladada directamente en rastras civiles bajo custodia de elementos de las Fuerzas Armadas. En el primer lote que llegó en junio, según el documento, las Fuerzas Armadas afirmaron que era para la industria de la construcción, específicamente en proyectos de carreteras y canteras. El nitrato de amonio que las Fuerzas Armadas compraron en junio venía en 36 contenedores dentro de un barco que zarpó también desde Perú. “Este segundo cargamento se suma al de junio, incrementando significativamente la disponibilidad de este químico en el país”, menciona parte del manifiesto de la Marina Mercante, en el que también recalcan que se trata de una compra alta.