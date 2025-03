$!Exjefe de las FF AA: “Nunca se había presentado un retraso como el que hemos visto”

Tegucigalpa, Honduras.

El desorden obligó a extender la jornada hasta las 9:00 pm, haciendo que, por primera vez, los hondureños votaran en horas de la noche. Muchos ciudadanos que llegaron temprano a ejercer su derecho decidieron marcharse al ver que las urnas no habían llegado, optando finalmente por abstenerse de votar.

Mencionó que las FF AA tienen la capacidad logística, operativa y humana para cumplir con estos roles, dada su experiencia en la planificación y ejecución de operaciones en contextos complejos, como desastres naturales o conflictos bélicos, sin embargo, el domingo no funcionó de esa manera.

“El transporte corresponde a las FF AA, así que si hubo una falla, los responsables no son las instituciones porque la institución no tiene pensamiento natural. La institución es un sujeto jurídico. Quien comete la falta o el acierto, son quienes la dirigen”, agregó.

“En 43 años hemos transportado el material electoral sin problemas. Nunca se había presentado un retraso como el que hemos visto en esta ocasión. No hay razón para no haber alcanzado el estándar que se había mantenido a lo largo de este tiempo”, señaló Isaías Barahona, exjefe de la institución castrense.

El general también explicó que se establece una bodega temporal para resguardar las maletas en zonas distantes, evitando que permanezcan en los vehículos. Asimismo, insistió en que los tiempos deben calcularse con previsión para que las maletas lleguen a sus destinos, a más tardar, tres horas antes de las 5:00 a.m., cuando se debe entregar el material electoral a los custodios de los centros de votación para que estos lo pasen a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Finalmente, dentro de las prohibiciones impuestas a las Fuerzas Armadas, se establece que no deben “demorar sin justificación alguna el traslado de las maletas electorales y kits tecnológicos a los centros de acopio establecidos” ni “alterar o transgredir las rutas establecidas para el traslado y retorno del material, salvo situaciones de fuerza mayor”.

LA PRENSA Premium conversó con dos fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) para esclarecer lo ocurrido el pasado domingo en la mañana dentro de la institución.

”La verdad es que hubo un retraso, pero no fue culpa nuestra, sino de la imprenta, que entregó el material tarde. Una vez que recibimos las maletas electorales, las entregamos a los militares y ellos las subieron a los ‘rapiditos’”, relató una de las fuentes, que prefirió mantenerse en el anonimato.

La fuente relató que la última maleta electoral fue cargada en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se encuentra la bodega del CNE, a las 9:20 a.m. Sin embargo, a pesar de que gran parte del material electoral había sido entregado desde las 6:00 a.m., mucho de él no llegó a su destino a tiempo.

Según sus declaraciones, las maletas pasaron entre 10 y 14 horas de retraso antes de ser recuperadas y finalmente entregadas en los centros de votación, en algunos casos, hasta las 8:00 p.m. Esto dejó solo una hora para votar, ya que el cierre de urnas estaba programado para las 9:00 p.m.

”Cuando ocurrió todo el desorden, nos asustamos porque habíamos despachado las maletas de manera normal. Nos sorprendió tanto retraso. Pero una vez que las recuperamos y llegaron a su destino, interrogamos a los militares. Ellos nos dijeron que las órdenes de detener los buses venían desde arriba”, explicó.

Otra fuente interna del CNE describió un ambiente de hermetismo y tensión dentro de la institución. Si bien la responsabilidad recayó sobre los uniformados, estos actuaron de manera estratégica para estacionar los autobuses.

”Lo que importaba en ese momento no era tanto el tipo de buses, sino la pérdida de tiempo. Todos estábamos indignados porque, según algunos reportes, los militares pedían que pararan la unidad para hacer una llamada y luego esperar instrucciones”, indicó la otra fuente.

Otras personas consultadas por este medio afirmaron que las maletas electorales que llegaron a los centros de votación eran exclusivamente del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que generó descontento en los partidos Liberal y Nacional. Según estas versiones, la maleta no fue entregada y los buses fueron regresados.

Ante la situación, los militares intentaron reorganizar el proceso, estacionando las unidades en las calles y coordinando entre ellos la distribución del material. Sin embargo, esto solo contribuyó al caos.

Tras los señalamientos luego de las elecciones primarias, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Roosevelt Hernández libró de culpa a las Fuerzas Armadas diciendo molesto que “no la culpa, no la tienen las Fuerzas Armadas, el CNE sabe perfectamente, la disposición, la nobleza que tiene esta institución y el pueblo hondureño lo sabe también”.

Actualmente, el Ministerio Público tiene una investigación abierta sobre lo ocurrido del domingo y se conoció que el lunes fue tomada la declaratoria de Hernández.