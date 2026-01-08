Rasel Tomé pide a Redondo respetar la voluntad popular y la Constitución

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado Rasel Tomé lanzó este jueves un contundente llamado al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que detenga cualquier intento de desconocer los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre y respete el orden constitucional.

A través de su cuenta en X, Tomé fue directo al iniciar su mensaje con la frase: "Hey Luis Redondo. Para ya", en la que expresó su rechazo a que desde el Legislativo se pretenda intervenir en decisiones que "no corresponden a los diputados".

El parlamentario reconoció públicamente que el partido Libertad y Refundación (Libre) no obtuvo el respaldo mayoritario en los comicios, señalando que "el pueblo hondureño participó masivamente en las elecciones del 30 de noviembre" y que "debemos aceptar que mi amado Partido Libre no recibimos el apoyo del pueblo en las elecciones".

En su pronunciamiento, Tomé subrayó que cualquier análisis sobre irregularidades electorales debe ser resuelto por las instancias correspondientes y no por el Congreso Nacional.

"El análisis sobre la legalidad de la declaración corresponde al TJE y al Poder Judicial, no es una función de nosotros los políticos en el Congreso dictar sentencias anulando los actos del CNE", afirmó.

El diputado recordó que la Constitución delimita claramente las atribuciones del Legislativo y citó el artículo 205, asegurando que el Constituyente dejó establecidas las funciones de cada poder del Estado, las cuales deben respetarse para evitar una crisis institucional.

Asimismo, Tomé pidió a Redondo facilitar el proceso de transición legislativa y preparar la documentación correspondiente: "Te recomiendo que prepares los documentos del archivo del Congreso Nacional y los demás documentos para la transición a la nueva junta directiva".