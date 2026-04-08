La criptoestafa que operó un mes y fue cerrada en Arizona, Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.

Las estafas piramidales continúan ganando terreno en Honduras, impulsadas por nuevas plataformas que emergen en distintas comunidades con promesas de sacar de la pobreza y de las deudas a quienes buscan ingresos rápidos. Tras el escándalo de Koriun Inversiones (la financiera clandestina que ofrecía una rentabilidad del 5% semanal) surgió Unifín, que prometía recuperar la inversión en cinco meses y dejó al menos 2,500 personas afectadas. Ahora, surgió una nueva plataforma conocida como Wealvox, la cual ha captado la atención de las autoridades. Esta empresa, que opera supuestamente motivando a los socios a invertir en la criptomoneda USDT (cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense), funcionó durante un mes en el municipio de Arizona, Atlántida, conoció LA PRENSA Premium. Para ingresar a la plataforma piden a sus clientes un mínimo de 100 dólares de inversión, es decir, alrededor de 2,600 lempiras y aseguran que pueden unirse personas de diferentes países.

Además, sus representantes en Honduras decían tener una socia en Inglaterra que era quien manejaba la supuesta bolsa de valores, pero que era información falsa, constataron las autoridades.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la institución ya tiene conocimiento de estas plataformas que han operado o intentan establecerse en el país bajo esquemas similares. Por su parte, Gustavo Solórzano, comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señaló que la entidad también da seguimiento a estos casos y analiza posibles medidas, debido a que estas organizaciones han modificado sus patrones de operación para evadir controles. "Vamos a buscar coordinar con instituciones como la Unión de Notarios, en donde no se pueden autorizar, de conformidad con la Ley del Sistema Financiero entidades mercantiles que tengan como denominación la palabra "financieras" o que van a tener alguna intervención, mucho menos el registro público de comercio debería poder hacer el registro de estas sociedades", puntualizó. El funcionario lamentó que, pese a conocer los riesgos, muchas personas continúan invirtiendo atraídas por la promesa de ganancias fáciles. "Lo fácil nos debe preocupar más bien, porque en lo fácil podemos terminar perdiendo todo", expresó.

Cierre

LA PRENSA Premium conversó con Henry Murillo, jefe de relaciones públicas de la municipalidad de Arizona, quien explicó que Wealvox, ubicada frente a la carretera CA-13, fue cerrada hace dos semanas por orden de la alcaldía. Según detalló, representantes de la compañía se acercaron inicialmente para consultar sobre permisos de operación, pero se les informó que la municipalidad no tiene facultades para autorizar este tipo de actividades, las cuales corresponden a la CNBS. “Les advertimos que la captación de fondos está prohibida y que nuestra función también es proteger el patrimonio de los habitantes”, indicó. Sin embargo, días después, la empresa alquiló un local e inició reuniones con inversionistas para captar recursos, ignorando las advertencias. “Cuando nos dimos cuenta, les notificamos que debían cerrar de inmediato. En una segunda inspección, el local ya estaba vacío. De no hacerlo, esta semana habríamos procedido con acciones ante la Fiscalía”, agregó Murillo. El 31 de marzo, la municipalidad emitió un comunicado alertando a la población sobre este tipo de esquemas. “Invertir en empresas que ofrecen ganancias rápidas mediante criptomonedas o modelos piramidales está prohibido en Honduras”, señala el documento. Asimismo, advierte que Wealvox intentaba operar sin autorización y que invertir en esta plataforma representa un alto riesgo, al no contar con supervisión oficial.

Operaciones

LA PRENSA Premium también tuvo acceso a documentos en los que la empresa Wealvox o Fiybit Global Crypto Network Inc (supuestamente sería la misma empresa) asegura estar registrada en el Estado de Colorado, Estados Unidos, con certificación atribuida a la secretaria de Estado, Jena Griswold. Según los documentos, la sociedad fue constituida en junio de 2025 con un capital autorizado de 100 millones de dólares. No obstante, los registros identifican como directora a Sviatlana Adzinets, una persona sin antecedentes verificables ni presencia en redes, lo que genera dudas sobre la legitimidad de la empresa. Sin embargo, esto se contradice con su página oficial, donde aparece como director ejecutivo Adrian Cole, un supuesto experto en tecnología financiera con experiencia en Wall Street.