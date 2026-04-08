La criptoestafa que operó un mes y fue cerrada en Arizona, Atlántida

LA PRENSA Premium también tuvo acceso a documentos en los que la empresa Wealvox o Fiybit Global Crypto Network Inc (supuestamente sería la misma empresa) asegura estar registrada en el Estado de Colorado, Estados Unidos, con certificación atribuida a la secretaria de Estado, Jena Griswold.Según los documentos, la sociedad fue constituida en junio de 2025 con un capital autorizado de 100 millones de dólares.No obstante, los registros identifican como directora a Sviatlana Adzinets, una persona sin antecedentes verificables ni presencia en redes, lo que genera dudas sobre la legitimidad de la empresa.Sin embargo, esto se contradice con su página oficial, donde aparece como director ejecutivo Adrian Cole, un supuesto experto en tecnología financiera con experiencia en Wall Street.