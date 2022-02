Drama: se levantan a las 3:00 am a buscar empleo en portones

San Pedro Sula

Con ojos cansados y los estómagos vacíos, las hermanas Lincy Rivera (26) y Yorleni Aguilar (20) encabezan una fila de jóvenes formada en las afueras de Zip San José en la Capital Industrial con la esperanza de conseguir un empleo y llevar el sustento a su casa. El reloj aún no marca las 4:00 am y pese a no tener un contacto o una cita, estas jóvenes oriundas de la colonia Valle de Sula 2, de San Pedro Sula, se levantaron a las 3:00 am para ir en busca de esa oportunidad que las ayude a agenciarse de recursos y que les facilite terminar su educación media, ya que ambas, por diversos factores, solo cursaron hasta el segundo de ciclo común y Lincy tiene tres hijos que dependen de ella. Las jóvenes supieron que un día antes de presentarse al portón, la compañía empleó a 20 mujeres y tras mucho tiempo entre trabajos mal pagados y estar completamente desempleadas, sienten esperanza y motivación.

La crisis derivada del covid-19 ha encrudecido la situación para cientos de miles de personas. Según el último boletín económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el 57.3% de personas que aún están desocupadas llevan más de seis meses buscando empleo. “Tengo como un año sin trabajar. Todo este tiempo que hemos estado desempleadas nos hemos sustentado por el apoyo de la familia. La situación está complicada, más después de la pandemia, cuesta encontrar trabajo”, comentó Lincy, quien ha madrugado en varias ocasiones para buscar empleo en Zip San José. Yorleni, por su parte, indicó que tiene casi tres meses desempleada y que considera a la maquila la mejor opción, porque ella al igual que muchos, trabajaba como dependiente en una zapatería, pero pagan mal y con horarios extensos. “Con los pasajes y los gastos no ajustaba, pero luego hicieron recorte y me sacaron. Hoy tengo la esperanza de encontrar empleo para poder estudiar y graduarme”, agregó.

Empleo El 80% de la mano de obra de la maquila se concentra en San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, Naco/Quimistán, y el otro 20% en Tegucigalpa y alrededores. El año pasado, la industria maquiladora generó 180,000 empleos, lo que representa un incremento de 10,000 plazas comparado con 2020. El 51% de empleos generados por maquilas son ocupados por mujeres en situación de vulnerabilidad social, según estudio del CDM a 2020.

Es justamente el subempleo del que hace referencia la joven el principal problema del mercado laboral nacional, puesto que no solo está vinculado con un empleo precario, también incide directamente en la pobreza. Según la Unah, siete de cada 10 personas trabaja en el sector informal, es decir, subempleadas.A unos metros recostada sobre el muro, y cubierta con una chumpa, está Johana Stefany Villanueva Hernández (19), quien dejó a sus gemelas de 6 meses, Eilyn y Ailyn, a cargo de unos familiares para ir en busca de un puesto en la maquila. La joven de barrio Cabañas ha trabajado por dos años en el taller de su pareja, en el cual elaboran muebles de madera, pero para tener mayores ingresos para su familia busca trabajo saliendo de madrugada para estar entre los primeros. “Me levanté a las 2:00 am para encabezar la fila. En maquila no tengo experiencia, pero sí en cocina y carpintería.Quiero probar porque necesito el trabajo, tengo muchos deseos de aprender. Aunque tengamos nuestro negocio nos vemos en dificultades, las ventas bajan y las cosas están caras, los clientes no entienden que los precios deben subir”, refirió la joven madre.