¿De cuánto es la deuda pendiente de Honduras a Venezuela?

Honduras tiene una pesada <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/deuda-publica-honduras-2025-JA27361383">deuda</a> </b>de 68.7 millones de dólares, con <b>empresas y bancos de Venezuela,</b> convirtiéndose en uno de los compromisos financieros más prolongados que mantiene el país con acreedores de América Latina.Según los registros oficiales de la <b>Secretaría de Finanzas</b> (Sefin) a los que accedió LA PRENSA Premium, dos instituciones concentran la totalidad de este pasivo.La primera es <b>Petróleos de Venezuela S.A.</b> (<b><a href="https://www.laprensa.hn/videos/mundo/eeuu-permitira-venta-de-acciones-de-filial-de-la-venezolana-pdvsa-NF13255954">PDVSA</a></b>), fundada en 1976, la cual fue durante años una de las petroleras más poderosas del continente.Su relación crediticia con Honduras se remonta a la iniciativa <b>Petrocaribe</b>, impulsada durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), mediante la cual Venezuela ofrecía financiamiento preferencial para la compra de combustibles.El esquema permitía pagar una parte del petróleo a corto plazo y diferir el resto a largo plazo, con bajos intereses.Tras los conflictos de relaciones diplomáticas entre Tegucigalpa y Caracas en 2009, producto del golpe de Estado (Honduras expulsó a la misión diplomática de Venezuela y retiró a su personal en la sede de Caracas), las obligaciones derivadas de Petrocaribe quedaron suspendidas.