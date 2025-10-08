¿De cuánto es la deuda pendiente de Honduras a Venezuela?

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras tiene una pesada deuda de 68.7 millones de dólares, con empresas y bancos de Venezuela, convirtiéndose en uno de los compromisos financieros más prolongados que mantiene el país con acreedores de América Latina.

Según los registros oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin) a los que accedió LA PRENSA Premium, dos instituciones concentran la totalidad de este pasivo.

La primera es Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), fundada en 1976, la cual fue durante años una de las petroleras más poderosas del continente.

Su relación crediticia con Honduras se remonta a la iniciativa Petrocaribe, impulsada durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), mediante la cual Venezuela ofrecía financiamiento preferencial para la compra de combustibles.

El esquema permitía pagar una parte del petróleo a corto plazo y diferir el resto a largo plazo, con bajos intereses.

Tras los conflictos de relaciones diplomáticas entre Tegucigalpa y Caracas en 2009, producto del golpe de Estado (Honduras expulsó a la misión diplomática de Venezuela y retiró a su personal en la sede de Caracas), las obligaciones derivadas de Petrocaribe quedaron suspendidas.