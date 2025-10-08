¿De cuánto es la deuda pendiente de Honduras a Venezuela?

Algunas de estas deudas datan de más de una década y continúan afectando las finanzas públicas, pese a que -según expertos- varias se originaron en acuerdos más políticos que técnicos

Entre 2022 y 2025, la deuda con Petrocaribe registró una leve disminución, al pasar de 60 a 44 millones de dólares.

 Foto: Agencia EFE
Tegucigalpa, Honduras.

Honduras tiene una pesada deuda de 68.7 millones de dólares, con empresas y bancos de Venezuela, convirtiéndose en uno de los compromisos financieros más prolongados que mantiene el país con acreedores de América Latina.

Según los registros oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin) a los que accedió LA PRENSA Premium, dos instituciones concentran la totalidad de este pasivo.

La primera es Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), fundada en 1976, la cual fue durante años una de las petroleras más poderosas del continente.

Su relación crediticia con Honduras se remonta a la iniciativa Petrocaribe, impulsada durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), mediante la cual Venezuela ofrecía financiamiento preferencial para la compra de combustibles.

El esquema permitía pagar una parte del petróleo a corto plazo y diferir el resto a largo plazo, con bajos intereses.

Tras los conflictos de relaciones diplomáticas entre Tegucigalpa y Caracas en 2009, producto del golpe de Estado (Honduras expulsó a la misión diplomática de Venezuela y retiró a su personal en la sede de Caracas), las obligaciones derivadas de Petrocaribe quedaron suspendidas.

El monto contratado fue de 246 millones de dólares, constató este medio a través de la solicitud de información SOL-SEFIN-3215-2025.

Hasta marzo de 2022, la deuda con Petrocaribe casi alcanzaba los 60 millones de dólares, según cifras oficiales.

Sin embargo, un análisis de LA PRENSA Premium con datos de la Secretaría de Finanzas muestra que la deuda total hasta agosto de 2025 con PDVSA es de 43.9 millones de dólares.

El expresidente Zelaya reconoció recientemente que el país “no honró las deudas con Venezuela”. “Los dos fondos que Venezuela nos proporcionó Honduras no los pagó. Se deben por ambos créditos y hay que decir que mi gobierno no gastó esos fondos, le quedaron al golpismo”, afirmó.

Por otro lado, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), principal brazo financiero del gobierno venezolano para impulsar proyectos de desarrollo y cooperación internacional, concedió a Honduras préstamos por 30 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Finanzas, durante el mismo periodo.

Actualmente, la deuda es de 24.8 millones de dólares (unos 650 millones de lempiras al cambio actual), constató este medio.

Es decir, entre ambas instituciones del gobierno chavista hay un saldo pendiente de 68.7 millones de dólares (L1,800 millones de lempiras)

Deudas

Mientras tanto, otra de las deudas de Honduras es con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) —antes conocido como Corporación Andina de Fomento— es un organismo multilateral fundado en 1970, con sede en Caracas, que financia proyectos de infraestructura, energía y desarrollo sostenible en la región.

Honduras se incorporó formalmente como miembro en mayo pasado, cuando el Congreso Nacional endeudó al país por los próximos 10 años con un monto superior a los 11,500 millones de lempiras para aprobar su adhesión.

Actualmente, la deuda con este organismo ronda los 80 millones de dólares (2,101 millones de lempiras).

En total, la deuda muestra una dependencia histórica de financiamiento proveniente de países con fuerte participación estatal en sus economías.

Analistas consultados señalan que este tipo de deudas, además de su peso financiero, tienen una carga política considerable, dado que fueron adquiridas bajo acuerdos de cooperación ideológica y no siempre bajo criterios estrictamente técnicos o de mercado

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

