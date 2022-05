Destinan L900 millones para puentes y L700 millones para 2 tramos

En respuesta a esa situación que afecta a miles de conductores del país, el ministro de la nueva Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos, confirmó en exclusiva a LA PRENSA Premium que la otra semana arranca un plan agresivo para recuperar la red vial de Honduras, particularmente dos tramos del corredor occidental que están repletos de baches y donde el pavimento casi ha desaparecido, así como varios puentes.

Puntualmente, el funcionario aseguró que “vamos a priorizar en este momento dos tramos: uno es el de Siguatepeque a La Esperanza y el otro de Naco a La Entrada, Copán. En esos dos vamos a comenzar a trabajar a partir del lunes y luego vamos con un proyecto de conservación y mantenimiento de puentes. Se nos están cayendo los puentes por no ir a hacer un pequeño trabajo de mantenimiento”.Para estos proyectos, el funcionario dijo que ya hay dinero aprobado. Para la preservación de puentes hay un presupuesto de 900 millones de lempiras y para los dos tramos prioritarios hay 700 millones de lempiras, además del mantenimiento de lo que se pueda de la red no pavimentada. En cuanto a los puentes, Ramos dijo que en el país hay 1,204 de estas estructuras declaradas en inventario y “a partir del lunes están saliendo diferentes cuadrillas a nivel nacional para hacer levantamiento del estado, puente por puente. Los más críticos son los que se van a intervenir inmediatamente antes del invierno”.

“Hay puentes que son obras millonarias que precisamente por no tener la visión de darles mantenimiento al cauce del río y por no proteger su cimentación y sus estribos los estamos perdiendo”, explicó. El funcionario pormenorizó en la situación de cada zona: “El corredor de Colón es crítico, el de occidente es crítico, el corredor hacia la frontera de Guatemala es crítico y lo han dejado así. Tenemos ese puente de Ilama que es uno de los más caros que tenemos en el país y está completamente abandonado, con su cimentación socavada por puro descuido; simplemente por no tomar la decisión de ir a reencauzar el río o hacer pequeñas obras de protección. La meta es que el invierno de este año no perdamos un solo puente en el país”.