Consejo de nuevos cabecillas de la 18 gobierna en módulos de El Pozo

Según la legislación vigente, cuando un reo comete una infracción debe someterse a una investigación y aplicarse sanciones correspondientes, entre las cuales el aislamiento es permitido siempre que se garantice el respeto a los derechos humanos; sin embargo, se ha reportado que en El Pozo algunos reclusos sancionados son mantenidos en espacios oscuros y sin ventilación, sin acceso a comida ni agua por períodos indefinidos.Además, son sometidos a torturas psicológicas, como la exposición a música a alto volumen por parte de los guardias, y se les obliga a realizar sus necesidades en el mismo lugar, durmiendo sobre desbordamientos de heces.De acuerdo con lo que ha documentado el Ministerio Público, desde sus inicios hasta la actualidad, en El Pozo se ha suscitado una denuncia por abuso de autoridad por parte del director del centro penal, y 40 reportes contra militares por delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y lesiones. Durante los primeros años de operación de El Pozo también se registraron prácticas irregulares como la suplantación de identidad y la compra de traslados, en un “negociaciazo” mediante el cual algunos reos lograban ser trasladados a cárceles de menor seguridad a cambio de sobornos; no obstante, estas prácticas fueron erradicadas con el paso del tiempo.