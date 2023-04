“Este video es del 2020, no es actual. Videos del pasado, como este, estarán saliendo a luz. Es la estrategia que el crimen organizado planificó para afectar el trabajo que estamos implementado. Falta mucho por hacer, pero vamos bien”, escribió el jerarca policial en Twitter.

Sin embargo, una investigación desarrollada en conjunto por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus descubrió que ambas teorías no tienen sustento y que la grabación corresponde a diciembre de 2022, es decir, en la actual administración, según lo mostró una verificación y un análisis minucioso de la veracidad del video. Además, testigos oculares y reportes de incautaciones en este centro penal durante los últimos meses reflejan la fragilidad del recinto carcelario.

Siendo esa una declaración con la que no terminan de ponerse de acuerdo entre los cuerpos de seguridad, pues Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), aseguró que se trata de una grabación de hace cuatro años.

El equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus remitió el video a una productora nacional, que prefirió mantenerse en anonimato, la cual lo analizó y garantizó que no ha sido sometido a ningún tipo de modificación o alteración, por lo que tanto el audio como las imágenes que se aprecian en el mismo son auténticas, a diferencia, claro está, de las letras que fueron colocadas a modo de descripción: “Fiestas de cárceles de máxima seguridad de Honduras”.

Celebraciones, armas y celulares siguen a su merced. Mediante una solicitud de información SOL-INP-242-2023 que realizó el equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus al Instituto Nacional Penitenciario (INP), se pidió conocer las fechas festivas en que las autoridades otorgaron permisos el año pasado.

”Es inaceptable, inadmisible e intolerable que tengan esta libertad de estar armados en un centro de máxima seguridad, esas conductas de desenfreno no pueden existir. El video refleja que no se cumplen las condiciones que debe tener un recinto como este”, mencionó luego de ver el video Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro.

Este rotativo indagó sobre si existe alguna investigación abierta en el Ministerio Público, donde se vive un paro de labores que ya lleva más de dos meses. El jefe de comunicaciones, Yuri Mora, se limitó a decir que el Instituto Nacional Penitenciario es la entidad debería dar el primer paso al respecto.

Por su parte, la vocera del INP informó que en su momento se abrió una investigación interna sobre la difusión del video y los reclusos implicados, sin embargo, no han informado las acciones que tomaron al respecto, si es que lo hicieron.

De su lado, Melissa Escoto, titular del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), declaró que si un privado de libertad tiene armas es que hubo alguien que lo facilitó o que fue permisivo para que pasara.

“La gobernabilidad de los centros sigue siendo un reto, ya lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el autogobierno, donde los reos tienen el control de los centros. La gestión del sistema penitenciario debería estar dirigida por personas civiles, especializadas en temas penitenciarios”, mencionó.

Actualmente, hay 19,584 privados de libertad en centros penales a nivel nacional, con 150% de sobrepoblación, según datos recabados por este medio.

En los centros penales se ha desatado en las últimas semanas una gran crisis por parte de los presidiarios, al punto de que la presidenta Castro anunció una intervención presidida por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

Las peticiones de los criminales van desde frenar las capturas en las calles por parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), hasta la posibilidad de que una sola mara o pandilla esté recluida en un centro penal, lo que les otorgaría más control.



Un oficio al que tuvo acceso LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus (349-DN INP-2023), con fecha 14 de marzo de 2023, revela que el INP planeaba desde antes redistribuir a los privados de libertad, al punto de sacar de Támara a la Mara Salvatrucha y la pandilla 18.

En la orden se detalló que la distribución quedaría de la siguiente manera: Centro Penitenciario de Morocelí, en El Paraíso, e Ilama, en Santa Barbara, “será para las estructuras criminales maras y pandillas (Mara MS-13 y Pandilla 18)”.

En tanto, el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, será para delincuencia común, bandas organizadas y procesados por otros delitos.

Támara servirá como filtro para los denominados “peseteados” (expandilleros) y los privados de libertad que ingresen por delitos comunes y, una vez que sea revisado su perfil criminologico, podrán ser traslados al centro penal que sea determinado por la autoridad penitenciaria.

El equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus se intentó comunicar con el director del INP, Otoniel Castillo Lemus, para tener su versión de los hechos y accionar a tomar, pero no respondió las llamadas y tras solicitar una cita no fue otorgada al conocer el tema a tratar.

Varias fuentes revelaron a este equipo que diversas organizaciones internacionales que trabajan de cerca con el sistema penitenciario del país están perdiendo donantes por la corrupción que se vive en los centros penales a nivel nacional.