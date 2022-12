$!“No tenemos cárceles de máxima seguridad”: Gustavo Sánchez

“Lo de los centros penales fue vendido como de máxima seguridad y no lo son, no porque no tengan la disposición de infraestructural para tal fin, sino que el factor humano ha fallado”, explicó Sánchez.

Expresó que no se tomaron las medidas, se violentaron mucho las garantías constitucionales a lo interno y el proceso de sistematización de los privados de libertad nunca se llevó a cabo.En los centros penales nunca hubo bloqueadores de señal de celulares, sostuvo.

Nunca cumplieron con la ley que lo establecía: “No se aplica, no se aplicó nunca, se hicieron discursos bien bonitos en los medios de comunicación, pero nunca fue efectivo y y eso es lo que queremos implementar ahora con mejor tecnología”.