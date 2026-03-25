Cómo opera la CBP en uno de los puertos más activos del mundo

Rico explicó a un grupo de periodistas, incluidos los de LA PRENSA, que el aeropuerto figura entre los 20 más importantes de Estados Unidos en operaciones internacionales, "mientras que el puerto se posiciona entre los tres primeros a nivel global en cantidad de pasajeros de cruceros".Para atender esta demanda, el sistema "cuenta con 390 oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, 64 especialistas agrícolas y 19 técnicos", quienes supervisan la inspección de los pasajeros que arriban, especialmente a través de cruceros.El funcionario resaltó que gran parte de los cruceros tienen como punto de inicio y final<b> Port Everglades</b>, lo que ha permitido implementar tecnología biométrica facial para agilizar el procesamiento de viajeros. Este sistema funciona en coordinación con las líneas de cruceros, que proporcionan sus propios dispositivos para la verificación de identidad.