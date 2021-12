Así le fue a los candidatos menores en las elecciones 2021

De modo que, cuando ya todo está dicho y hecho, y, si no se toman en cuenta a los tres grandes partidos ¿cómo le fue a los partidos menores en estas elecciones?

Entre ellos figuran algunos partidos con más tradición política, como el Partido Demócrata Cristiano (DC), pero no el Partido Innovación y Unidad –Social Demócrata (Pinu-SD), quienes se unieron a la alianza liderada por la candidata y eventual presidenta electa, Xiomara Castro, de Libre, coalición que también incluyó a Salvador Nasralla, candidato del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien renunció a su candidatura para integrarse a la fórmula presidencial de Castro.

Destacar en este grupo no es fácil, y menos aún si no se tiene experiencia o trayectoria. Sin embargo, eso fue precisamente lo que sucedió con el candidato Milton Omar Ávila Benítez, del novel partido Honduras Humana.

Con casi 9 mil votos a su favor y el 0.26% de los votos, Ávila se convirtió en el más exitoso entre los partidos pequeños.