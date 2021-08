El covid-19 repunta en 5 municipios de Cortés

Santa Cruz de Yojoa

Las autoridades de Salud y municipales extremarán medidas en este municipio de gran atractivo turístico por el incremento de los casos de covid-19.

En la última semana de julio fueron detectadas 192 personas contagiadas con el virus, para un total de 700 nuevos casos en el mes.

Los dos triajes habilitados en el municipio están a punto de colapsar y las camas para estabilizar a los pacientes con síntomas graves ya no alcanzan, informó a LA PRENSA la doctora Rosa Suyapa Leiva, coordinadora de Salud de Santa Cruz de Yojoa.

A nivel de la Región de Salud de Cortés, Santa Cruz de Yojoa es el cuarto municipio con más casos del nuevo coronavirus, al registrar 1,905 contagios en lo que va del año, superado por Villanueva en tercer lugar con 2,777, Choloma en segundo con 2,279 y Puerto Cortés en primer lugar, que registra 2,921.

Como una medida para contener el coronavirus, en Santa Cruz de Yojoa se desarrollará el fin de semana el Vacunatón, jornada que arranca el sábado a las 8:00 am y finalizará a las 9:00 pm, y el domingo, que se efectuará en el mismo horario.

El Vacunatón se hará en el estadio municipal Alex Pineda Chacón, en el casco urbano, y en la escuela Arnold David Sánchez, en la comunidad de Peña Blanca.

La meta a inocular son 5,000 personas, de acuerdo con lo informado por Leiva.

“Se vacunará a las personas de 30 años en adelante con y sin comorbilidad, siempre haciendo hincapié en las personas de 40 en adelante que no se han vacunado para que acudan al centro de inmunización, dijo.

La doctora añadió que se han aplicado unas 6,000 vacunas en el municipio.

En el departamento de Cortés , la vacunación contra el covid va más avanzada que en el resto del país, ya que se está inmunizando a jóvenes de 18 años.

“Tenemos un 91% de cobertura en la vacunación contra el covid, pero siempre nos encontramos con la renuencia de algunas personas que no quieren aplicársela, pero estamos educando e informando a la gente para que acuda a los centros de vacunación”, expresó.

La doctora reiteró que aunque se esté vacunado contra el covid se debe continuar con las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y mantener la distancia de persona a persona de al menos dos metros.

“No debemos relajarnos en el uso de las medidas, nuestro municipio está bien golpeado, los triajes están abarrotados, estamos remitiendo los pacientes a los hospitales y no tienen cupo. Pedimos a la población que no haga reuniones y que no esté en lugares donde hay aglomeración de personas”, aconsejó la doctora.

Ordenanza

Marlon Pineda, alcalde de Santa Cruz, informó que a raíz del incremento de contagios se emitirá una ordenanza municipal para que los ciudadanos cumplan con las medidas de bioseguridad.

“Se garantizará que los negocios, la banca y restaurantes cumplan con las normas de bioseguridad porque se han elevado los contagios, tenemos casi 200 casos diarios con una positividad arriba del 40%, y esto representa una emergencia y tenemos que tomar muchas medidas”, dijo.

Pineda añadió que se socializará con el sector transporte, ya que no está cumpliendo con los protocolos que el Instituto Hondureño del Transporte había estipulado para que pudieran operar.

“En estos días vamos a socializar estas medidas y vamos a esperar la respuesta de la población, y de no sujetarse a estas medidas vamos a sancionar a los negocios”, advirtió el alcalde.

En la semana epidemiológica 30 (del 25 al 31 de julio) se procesaron en el laboratorio de Biología molecular de Cortés 1,598 pruebas de PCR.

Vacunatón

En el departamento de Cortés se han inoculado contra el covid a 337,000 personas, de estas el 30% ya completaron el esquema de las dos dosis, informó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

En los 11 municipios que comprende la Región Sanitaria de Cortés se ha alcanzado un 97% de cobertura de vacunación contra el covid al estar inmunizadas hasta la fecha 127,764 personas.

“Este fin de semana se hará el Vacunatón y vamos a dirigirnos con mayor énfasis a los municipios que tienen mayor incidencia de casos, que son Puerto Cortés, Choloma, La Lima y Villanueva”, dijo el doctor Agenor Rodríguez, técnico de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Región de Cortés.

“Entre más gente se vacune es lo ideal. Tenemos un estimado de población en total de los municipios, que es más del millón de personas, y se estima que se llegue a la meta lo más antes posible. El 80% de la población quiere inmunizarse y anda en busca de la vacuna”, concluyó Rodríguez.

Alejandro Hernández , quien es residente en el barrio San Francisco, del municipio de Choloma, ya completó el esquema de vacunación y dijo sentirse alegre.

Don Alejandro recorre las calles de Choloma vendiendo nieves y al inicio de la pandemia perdió a su esposa a raíz de la enfermedad.

“La gente debe venir a vacunarse, invito a la gente para que se vacune, que tenga fe, la vacuna es una ayuda. Por la gracia de Dios no he tenido la enfermedad, pero perdí a mi esposa. Se contagió de covid, ella padecía de presión alta, y me quedé con dos niños pequeños”, lamentó Hernández.