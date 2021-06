Sigue desfase en hospitales móviles; covid no da tregua

SAN PEDRO SULA

A un poco más de 15 meses de la compra de los siete hospitales móviles a la empresa Elmed Medical Systems, solo dos de los cuatro en funcionamiento atienden pacientes contagiados con covid-19, porque los otros tres aún no operan.

Entre marzo y abril de 2020, el Estado de Honduras, a través de Invest-H (Inversión Estratégica de Honduras) compró por 47 millones de dólares (L1,174 millones) siete hospitales móviles y sus plantas de tratamiento para contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que los entonces directivos de Invest-H Marco Bográn y Alex Moraes, con violación a los principios de la contratación pública, hicieron la compra de dichos hospitales de forma directa y fraudulenta con el guatemalteco Axel López, representante legal de HospitalesMoviles.com y Elmed Medical Systems INC.

Proceso La semana pasada, el Juzgado de Letras Penal elevó a juicio oral y público el caso de los hospitales móviles, y procederá a notificar su fallo a los agentes de tribunales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y a la defensa de los acusados.

Bográn y Moraes irán a juicio por dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios.

Expertos del hospital Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela Universitario han determinado que los hospitales móviles no reúnen las mínimas condiciones para atender pacientes con covid.

Dos de los que ya operan, el de Tegucigalpa y Choluteca, han sido adecuados para cirugías menores y otras especialidades. En tanto, los de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán -adonde días atrás se comenzó el traslado de los primeros pacientes- son los únicos que están funcionando para el objetivo para el cual fueron adquiridos.

Los hospitales de La Ceiba, Juticalpa y Danlí siguen sin funcionar, pese a que los interventores de Invest-H dijeron que entre abril y mayo los entregarían.

Según técnicos de Invest-H consultados, el hospital olanchano será el próximo en ser entregado. En tanto, los de La Ceiba y Danlí están avanzados en un 50 y 60%, y les hace falta instalar los generadores y medidores de energía.

1,174 millones de lempiras fue el costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento. Los extitulares de Invest-H pagaron por adelantado entre marzo y abril del año pasado los $47 millones.

Instancias independientes como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han cuestionado “cómo repentinamente los interventores (de Invest-H) dejaron de dar cuentas de los claramente nulos esfuerzos que hacen para habilitar los sanatorios y dar respuesta a los pacientes en el interior del país, para quienes la única alternativa es acudir a las ciudades grandes, donde los centros médicos recurrentemente carecen de cupos”.

Días atrás, el sector privado de La Ceiba constató que el hospital móvil, en caso que logre ponerse en marcha, no será funcional para atender covid.

“Con solo constatar el sistema de ventilación que habrá y las camas que son muy pegadas, esto no va a funcionar para coronavirus; no es para eso, esto es para guerras o cuando hay desastres muy grandes, pero no para virus. Esto es una mentira”, refirió José Lanza, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA).

En El Paraíso, el subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Bruno Barahona, junto con el gobernador José Urrutia y representantes del Sinager supervisaron la semana pasada los avances en la instalación del hospital móvil, que funcionará en el centro asistencial Gabriela Alvarado, de Danlí. Sin embargo, aún no hay fecha de cuándo comenzará a atender pacientes.

En las últimas semanas, la sala covid del hospital Gabriela Alvarado ha estado colapsada con 124% de su capacidad, obligando a que sus autoridades habiliten más camas y pongan a disposición las 24 horas un triaje en el Centro Técnico Pedro Nufio.

420 camas adicionales Cada hospital móvil tiene la capacidad promedio para 60 camas. Inicialmente eran 90, pero no cumplían con el distanciamiento.

“Debemos tomar de inmediato una intervención sobre este departamento, controlando la circulación por dígitos, estableciendo un toque de queda riguroso y una obligatoriedad de la población al uso de mascarilla y de las medidas de bioseguridad; de lo contrario habrá muchos fallecidos y el sistema sanitario no podrá albergar tantas personas”, alertó Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social (IHSS), en la regional de SPS, sobre la situación de El Paraíso.

En Olancho, el Cuerpo de Bomberos de Juticalpa, a través de su oficina técnica de prevención y seguridad contra incendios, inspeccionó el sistema eléctrico del hospital que funcionará en el predio del Hospital San Francisco. En abril, el departamento se convirtió en el epicentro de la pandemia al registrar una escalada en número de muertes y contagios, lo que obligó a que la Secretaría de Salud hiciera una intervención que incluyó aplicar pruebas rápidas en barrios y colonias identificados con la mayor incidencia de contagios.

El sistema hospitalario público tiene capacidad para ingresar a 1,388 pacientes covid y a la fecha hay unas 1,126 personas hospitalizadas, es decir, 81% de la capacidad. En tanto, de la cantidad de pacientes, 64 están en la unidad de cuidados intensivos, lo cual solamente deja unas ocho camas disponibles en la UCI.

En los departamentos adonde están instalados los hospitales móviles se registra más del 73% de los casos y 5,080 muertes de las 6,879 contadas al 26 de junio por Sinager a nivel nacional.