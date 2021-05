Empresarios en Honduras piden una revisión de ley de Zede

Romer: “Hay una cantidad infinita de mentiras en las Zede” El reconocido economista norteamericano Paul Michael Romer, quien intentó durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa desarrollar las ciudades modelo en Honduras, advierte que el actual sistema de Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) es antidemocrático, está destinado al colapso y envuelto en “en mentiras”.

“He criticado repetidamente el modelo actual de Zede, que se introdujo mucho después de que cortara todos mis vínculos con el gobierno de Honduras. Desafortunadamente, hay una cantidad infinita de mentiras, incluida la mentira de que respaldo el sistema y los proyectos actuales”, dijo tajantemente en su cuenta de Twitter luego de que el tema nuevamente volviera a cobrar relevancia en el debate público.

Para explicar los motivos por los cuales Romer renunció a ese proyecto y se marchó de Honduras, en Twitter, dijo que ha “sido muy claro” citó en su cuenta @paulmromer una entrevista publicada el 24 de septiembre por Diario La Prensa en la cual explica que “hubo un fallo importante en la transparencia”.

En esa entrevista, Romer relató que en diciembre de 2011, el presidente Lobo mediante un decretó lo nombró a él y a cuatro personas más de prestigio internacional como miembros de la comisión de transparencia del proyecto otrora denominado Región Especial de Desarrollo (Red), pero el mandatario firmó un convenio con la empresa MGK de los Estados Unidos para desarrollar la primera ciudad modelo al margen de las condiciones establecidas por el economista.

“De los informes periodísticos recientes me enteré de que la agencia de Honduras responsable de alianzas público-privadas (Coalianza) firmó un acuerdo sobre la RED con una empresa privada. Cuando pedí información, me dijeron que no podía ver este acuerdo. Esta fue una desviación de las normas de transparencia que la administración me había hecho esperar. Fue también una desviación de la función de la Comisión de Transparencia que se indica en el Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso Nacional de Honduras”, dijo Romer a Diario LA PRENSA en esa ocasión.

Después de la partida de Romer, quien en 2018, junto con William D. Nordhaus, recibió el Nobel de Economía, el Congreso Nacional aprobó en 2013 la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en la cual se basa el actual gobierno para promocionar e impulsar este sistema que, con otras características jurídicas, ha tenido éxito en otros países.

Romer se desligó en 2012 del proyecto, sin embargo, siempre ha estado a la expectativa del curso que toman las Zede, las cuales, desde su punto de vista, “es una farsa o una tragedia”.

“Por ejemplo, dejé de trabajar en un proyecto en Honduras porque un grupo de personas está tratando de crear un sistema que establece un tipo de aristocracia que nunca estará sujeta al control electoral local. Lo están haciendo al establecer una junta de gobierno que volverá a nombrar a sus propios miembros. No estará sujeto al control político de la gente de la zona, ni de los ciudadanos de Honduras, ni siquiera de los votantes de otros lugares como fue el caso de Hong Kong. Están tratando de crear una verdadera aristocracia en un pequeño grupo de aproximadamente veinte personas, que nombrarán sus propios reemplazos y que siempre estarán a cargo”, respondió en una entrevista en 2015 con iMoney que él ha reproducido en su sitio web paulromer.net.

Para Romer “no habrá flexibilidad, no habrá capacidad para responder a futuros desarrollos. Y no hay responsabilidad en el caso de que este pequeño círculo de aristócratas autoproclamados haga un mal uso de sus poderes”. En esa entrevista dijo: “Un núcleo de personas designadas, todas del actual partido gobernante en Honduras, controla esta junta. Como resultado, la propuesta allí ya no pasa mi prueba: “¿Me gustaría vivir allí o querría que mis hijos o nietos vivieran allí?” Así que me he negado a participar más en este proyecto”.

“Dicen que todavía están avanzando. Han aprobado una nueva ley que cruza mi línea roja. Elimina toda posibilidad de responsabilidad electoral para las personas que dirigen la zona. Esto no estaba en la ley que yo apoyaba. Han designado a los miembros de la junta. Lo que están tratando de hacer está tan mal que no puedo decir si lo que estamos viendo es una farsa o una tragedia. Podría terminar siendo una farsa porque no puedo imaginar que un inversionista reflexivo entre e invierta en estas circunstancias, en un lugar controlado por una aristocracia compinchera. Predigo que este esfuerzo colapsará por sí solo. Pero legalmente la estructura ahora existe”, dijo.