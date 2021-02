Laboratorios privados de Honduras han hecho más de un millón de pruebas

SAN PEDRO SULA.

Cifras del Gobierno aseguran que las personas contagiadas por covid-19, desde que se inició la pandemia, superan las 154,500, con más de 3,721 fallecidos.

Sin embargo, en estos datos no se cuentan los casos positivos que se registran en los laboratorios privados, en cuyo conteo el país ya superó el medio millón de enfermos y los siete mil muertos.

Hasta ahora, los hondureños solo suman los enfermos y los muertos con datos generados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), los cuales no incluyen alrededor de un millón de pruebas aplicadas por unos 15 laboratorios privados con capacidad tecnológica.

Estos laboratorios, que comenzaron ofreciendo pruebas rápidas, desde mediados de 2020 aplican tests de antígeno, tests de Elisa, PCR y prueba de anticuerpos a miles de personas que todos los días hacen filas hasta en las aceras pero que Sinager hasta ahora evita incluirlos en los reportes diarios oficiales.

“Yo garantizo que la cantidad de pruebas que han hecho los laboratorios privados es cuatro veces más que las hechas por el Gobierno. Sabemos que el Gobierno tiene limitantes grandes porque las PCR son muy caras y no era lógico que un país pobre como Honduras estuviera haciendo ese relajo de pruebas. La tecnología de biología molecular es muy cara”, criticó Ana Hernández, miembro de la directiva de la Asociación de Laboratorios Privados de Honduras.

Hernández dijo que “ahora hay otras pruebas que pueden sustituir a las PCR, las cuales tienen una exactitud casi igual”. Ejemplificó que Estados Unidos “siendo un país rico, acepta PCR y pruebas de antígeno”.

Ana Hernández, directiva de laboratorios privados: “Los casos de Covid reales son más de 500,000 y la cantidad real de muertos es el doble”.

Muertos

“La cantidad de muertos que reporta el Gobierno tampoco es real. La cantidad es el doble. Hay un subregistro. Nosotros hemos hecho la oferta de integrarnos a los resultados de Salud (…) y no les interesa. No les interesa porque no quieren que se sepan los valores reales de covid y los muertos reales de covid”, refirió.

Hernández le manifestó a Diario LA PRENSA que unos 15 laboratorios privados “están haciendo pruebas PCR y, además de esas, el 100% de laboratorios hacen pruebas de antígeno de covid, pruebas que son confiables y que deberían ser incluidas en los registros de Sinager”.

Nosotros hemos hecho la oferta de integrarnos a los resultados, pero no les interesa. Ana Hernández , laboratorios privados.

Atrasados

Honduras y Haití, los más pobres en América Latina, no saben a ciencia cierta cuántas personas estuvieron y están contagiadas por coronavirus porque sus autoridades sanitarias son las que menos pruebas PCR han suministrado desde que comenzó la pandemia.

Entre marzo de 2020 y la primera semana de febrero de 2021, la Secretaría de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Virología, ha aplicado alrededor de 392,632 pruebas a una razón de 39,266 test por cada millón de habitantes, una cantidad que no permite matemáticamente demostrar los estragos y la dimensión de la pandemia.

Chile con 439,195 pruebas por cada millón de habitantes, Panamá (399,474), Uruguay (257,048), Perú (198,747), Argentina (143,207), Brasil (133,975), Costa Rica (118,582), El Salvador (110,341) y Dominicana (101,457) son los países que más test han administrado en la región y, de esta manera, han logrado acercarse al número real de contagios .

2.4% La tasa de letalidad de Honduras supera el promedio mundial: 2.2%

En Honduras, según Sinager, hasta el lunes había 154,568 casos acumulados de covid (3,721 muertos) detectados por medio de la aplicación de 392,632 pruebas, con una tasa global de positividad de 39%.

En contraste, Panamá, que ha hecho 1,739,966 pruebas, ha detectado 327,091 casos acumulados (con 5,480 muertos) a razón de una tasa de positividad general de 19%.

Similar comportamiento refleja República Dominicana, que ha puesto 1,107,257 pruebas (con 2,843 muertos), ha detectado 224,119 contagios con una tasa de positividad de 20%. Los países que más pruebas han hecho también han logrado registrar más muertes por cada millón de habitantes. Otro ejemplo, Chile (992), Costa Rica (522), Perú (1,272), Panamá (1,258), Argentina (1,082), Colombia (1,099). Honduras, con un sistema de salud precario, registra solamente 372 fallecidos por cada millón de habitantes, situación que se asemeja al empobrecido Haití, que con apenas 49,333 pruebas ha logrado establecer la muerte por covid-19 de 246 fallecidos, 21 muertos por cada millón de habitantes.

Recuento

Los datos publicados por Sinager son generados solamente por el Laboratorio Nacional de Virología con sede en Tegucigalpa y con el laboratorio de virología que comenzó a operar el año anterior en San Pedro Sula.

Entre los dos han aplicado unas 94,824 PCR entre el primero de enero y 7 de febrero de 2021. De esa cifra, 29,392 son positivas (con una tasa de positividad del 31% en 5 semanas).

Mitzi Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Virología, confirmó que hasta inicios de año habían aplicado un poco más de 308,000 pruebas PCR y esperan aumentar el número este año con la apertura de dos laboratorios en Copán y Atlántida.

“Estamos organizando para abrir lo más pronto posible”, dijo Castro. La reducida cantidad de pruebas provoca que la tasa de letalidad de Honduras (2.4%) supere al promedio de todo el mundo (2.25). El planeta acumula 106 millones de contagios y 2.3 millones de muertos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.