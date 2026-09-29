Un plan maestro

Tanto el sector público como el privado requieren planificar sus diversos proyectos, iniciativas y emprendimientos de corto, mediano y largo plazo, que deben incluir diversas variables y cursos de acción, a efecto de incorporar aquellos factores que pueden incidir positiva o negativamente en el cumplimiento calendarizado de metas y objetivos que serán puestos en práctica. Esto requiere flexibilidad en la ejecución de sus diversas etapas, sin caer en el centralismo extremo que atrofia las iniciativas y la capacidad de gestión a escala local. Coyunturas locales e internacionales pueden alterar las previsiones incorporadas a los planes operativos que integran tal planificación, lo que significa la implementación de ajustes sobre la marcha. Esto revela la capacidad o incapacidad para enfrentar con éxito situaciones inesperadas que alteran y modifican lo inicialmente proyectado.

Estas reflexiones son oportunas debido a que el actual gobierno carece de la indispensable coordinación entre el titular del Poder Ejecutivo y las distintas secretarías de Estado.

Cada una, en mayor o menor grado, ejecuta parcialmente el presupuesto asignado, más que todo en gasto corriente, pero menos respecto al desarrollo de actividades que generen producción y generación de empleos que permitan elevar el poder adquisitivo del 61.1 % de nuestros compatriotas inmersos en pobreza, subsistiendo en condiciones de salud y nutrición precarias. Es cierto que el factor climático ha sido adverso a lo largo de este año: prolongada sequía en la región central, sureña y occidental, provocando pérdida de cosechas y muerte de ganado, e inundaciones en el noroccidente y nororiente. Adicionalmente, la cada vez más severa crisis energética provoca pérdidas diarias millonarias para el sector público y privado.

También lo es que ha aumentado el número de hondureños y hondureñas retornados a su país producto de las deportaciones masivas puestas en práctica por las agencias migratorias y de seguridad de la Unión Americana.

Empero, la capacidad tanto de la administración central y local como del empresariado se mide y evalúa de acuerdo con las respuestas aplicadas a todos y cada uno de estos desafíos, lo que requiere un alto grado de integración de todas las fuerzas y recursos humanos y materiales disponibles.

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En esta página editorial hemos enfatizado que este no es el momento propicio para realizar labores político-partidarias que desvían dineros producto del pago de nuestros impuestos para propósitos particulares, cuando tales sumas deben orientarse hacia actividades que, cuando menos, brinden asistencia en alimentos, fertilizantes y semilla mejorada al rubro agrícola.

De acuerdo con expertos meteorólogos, los efectos del fenómeno climático de El Niño continuarán haciéndose sentir durante al menos los primeros meses del año próximo, algo que debe estar presente en el actual proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la actual administración para el año fiscal 2027, en el cual un porcentaje está dedicado a la amortización de intereses y capital de la deuda externa e interna, lo que reduce la disponibilidad de fondos para el financiamiento de gastos esenciales e ineludibles en salud, educación e infraestructura.

Al momento de depositar su voto, la ciudadanía favoreció mayoritariamente al presente régimen, a pesar de los distintos esfuerzos de civiles y uniformados por irrespetar la voluntad popular. Consecuentemente, el actual régimen está obligado a corresponder a la confianza en él depositada por el electorado, con hechos y no con politización infecunda.