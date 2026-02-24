Oportuna y puntual propuesta

Nuevamente, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) brinda al Gobierno y la nación una ruta a ser implementada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, dada la gravedad de la crisis sistémica, acumulada durante el transcurso del tiempo, que inexorablemente conducirá a la parálisis y colapso institucional, con impacto directo en las condiciones de vida de la población.

Intitulada “Un Gran Pacto Socioeconómico, Político y de Unificación de Honduras. Algunas Urgencias a Resolver”, aspira a “restaurar la gobernabilidad, reconstruir la confianza pública, sentar las bases sólidas para la recuperación económica y social, que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales del país, reconstruyendo los vínculos de confianza entre la ciudadanía, instituciones y liderazgo político, recuperar la legitimidad democrática, evitar una escalada de conflictividad, generar consensos duraderos”.

Contiene cuatro componentes, cada uno desglosado.

El primero se centra en la integración de un gobierno de unificación nacional; es decir, de integración, basado en la meritocracia, honestidad, competencia antes que en lealtades personales, sin ser un mero reparto de puestos en la administración pública.

El segundo, centrado en la implementación de un Plan de Emergencia para los primeros diez meses (febrero a noviembre 2026) como puente entre la crisis y la estabilidad; la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, gestionando una agenda energética integral, un programa nacional de empleo, acelerar la llegada e instalación de la Cicih, ratificando el régimen de extradición, asegurando la continuidad de los instrumentos legales vinculados a la justicia y seguridad, un nuevo marco jurídico e institucional electoral que garantice elecciones transparentes, creíbles, confiables.

El tercero: Plan de Desarrollo de Mediano Plazo, integrado por cuatro lineamientos: producción, desarrollo local y regional; salud como derecho humano; reforma del Estado y participación social; cooperación internacional para el desarrollo.

El cuarto: Marco Regulatorio y Funcionamiento del Pacto, nombrando un comité nacional de gestión y seguimiento integrado por representantes sociales, políticos y técnicos, dotado de independencia con capacidad para monitorear el avance de los acuerdos divulgando públicamente los avances.

Un sentido de extrema urgencia recorre su contenido, mismo que debe ser analizado, discutido, mejorado por los distintos sectores tanto estatales como civiles.

Las fuerzas vivas hondureñas están obligadas a no marginarse de la oportunidad -tal vez irrepetible-, de rehabilitar el presente y futuro nacional de esta y las siguientes generaciones.

El ineludible compromiso con el bien colectivo se trasluce en este inteligente y patriótico documento.