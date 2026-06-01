Nuevas modalidades de estafas

Como si no fuera suficiente con los esquemas piramidales que atraen incautos con la promesa de elevados rendimientos semanales y mensuales a cambio de invertir en empresas fantasmas, ahora ha surgido otra variante delictiva: la utilización de aplicaciones falsas para simular transferencias electrónicas, imitando plataformas bancarias reales como anzuelo, con la modalidad de mostrar supuestos comprobantes de pago generados desde aplicaciones clonadas o alteradas, aparentemente legítimas. Obviamente, el dinero supuestamente transferido nunca llega ni llegará a la cuenta de la persona estafada.

Esta es una modalidad sofisticada en que se incluyen nombres reales, montos exactos y notificaciones similares a las de bancos, logrando replicar visualmente las interfaces de bancos y billeteras digitales, haciendo creer que la transacción fue realizada.

Se alteran comprobantes reales de transferencias bancarias, alterando montos, fechas, horas, nombres de empresas.

Las víctimas son mayoritariamente comerciantes del sector informal, más vulnerables por falta de conocimientos financieros y tecnológicos, radicados en San Pedro Sula, Choloma, La Lima y Villanueva.

Diario La Prensa ha publicado en detalle las diversas modalidades utilizadas por los estafadores para crecientemente ampliar el número de víctimas, que deben abstenerse de abrir correos sospechosos de ser fraudes.

El contar con mecanismos de detección en sus celulares y computadoras contribuye a tal propósito preventivo. Por igual, es importante seguir al pie de la letra las recomendaciones que por muchos medios realizan las mismas instituciones afectadas por estos delincuentes, caso contrario, se sumarán a las filas de los estafados, afectando sus presupuestos significativamente.

Las autoridades del país deben, por su parte, afinar sus unidades de investigación de estos sofisticados delitos para poder con éxito desarticular estas redes y mandar a los delincuentes a la cárcel.

Vivimos en tiempos inciertos y altamente peligrosos que requieren no bajar la guardia, estar alertas y a la defensiva para no ser atrapados en las redes delictivas.

Personas inescrupulosas, nacionales y extranjeras, permanecen al acecho para de manera parasitaria aumentar sus ingresos a costa de víctimas.

La extorsión es una modalidad, al igual que el uso de redes sociales para tales propósitos.

El llamarse a silencio propicia el estar expuestos a nuevos ataques, se debe proceder de inmediato a reportarlos y denunciarlos ante las autoridades especializadas en estas variantes utilizadas desde dentro o fuera de nuestras fronteras.

El creciente empobrecimiento de muchos para beneficio de pocos, así puede resumirse la relación de explotación entre estafados y estafadores. No permitamos ni toleremos tal realidad.