Maratón LA PRENSA: 50 años

Gracias a los diversos respaldos de instituciones empresariales patrocinadoras, incluyendo Banpaís y Gatorade, además del apoyo cada vez más entusiasta de los participantes en esta justa deportiva, tanto nacionales como extranjeros, se ha logrado institucionalizar este evento, que convoca a miles de corredores de diversas edades, estratos socioeconómicos y nacionalidades con un común propósito: competir y dar lo mejor de sí para llegar a la meta.

Quienes anteriormente han competido tratarán de mejorar sus tiempos. Para quienes por vez primera correrán resulta una inolvidable experiencia.

Para ello se han preparado con antelación en lo físico, acondicionando el cuerpo como la mente, para superar la fatiga y las elevadas temperaturas ambientales.

Para tal propósito se realizaron entrenamientos colectivos previos que facilitan encontrarse en condiciones óptimas para el día domingo 14.

El público estará alentando a los competidores, y a lo largo del trayecto habrá puestos de atención para hidratarlos y auxiliarlos.

En esta ocasión, los fondos recaudados se destinarán nuevamente para una causa benéfica, el proyecto escolar de Shin Fujiyama, solidario con nuestra patria en diversas ocasiones.

A lo largo de los años, la Maratón LA PRENSA-Gatorade se ha proyectado al mundo, gracias a la meticulosa planificación previa y el prestigio acumulado, lo que atrae a atletas de otras naciones, incluyendo africanos, destacando Kenia, brindando prestigio y proyección a San Pedro Sula, polo comercial, industrial y turístico.

La premiación al final de la Maratón registra los tiempos alcanzados por los ganadores, lo que estimula para iniciar preparativos para la número 51 el 2027.

Las horas posteriores a la competencia deben aprovecharse para recuperar energías e ingerir líquidos en cantidades adecuadas que permitan la rehidratación.

Diario LA PRENSA agradece a las instituciones patrocinadoras, a los competidores, al público que estará calorizándolos y a las autoridades de Tránsito encargadas de que el trayecto a recorrerse se encuentre completamente despejado.

El esfuerzo colectivo hace posible su rotundo éxito año con año y las lecciones acumuladas posibilitan su progresiva mejoría en los distintos aspectos implícitos en sus diversas fases.

La práctica de cualquier deporte implica entrega, disciplina, motivación, adecuada preparación psicofísica, tanto los practicados colectiva como individualmente, proporcionando salud, seguridad en sí mismo, formación integral de la personalidad.

La Maratón garantiza aquello de “mente sana en cuerpo sano”. Así pues, que todo está dispuesto para que este domingo salgamos a apoyar a nuestros corredores, que llegan desde distintos puntos geográficos del mundo a participar en este que es, sin duda, el evento deportivo más importante del año en nuestra querida Honduras.