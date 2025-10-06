Lobos con piel de oveja

Así debe calificarse el comportamiento aberrante de autoridades religiosas, de distintas denominaciones, que abusando de la confianza en ellos depositada por su feligresía, especialmente niños y adolescentes, aprovechan su influencia para perpetrar actos de abuso sexual que provocan un impacto permanente e indeleble en sus víctimas, aun cuando han alcanzado la etapa adulta.

Hay quienes ingresan a la noble profesión religiosa no con el propósito de brindar orientaciones, alivios y guías espirituales a sus seguidores; por el contrario, con el objetivo de alcanzar cuotas de influencia, poder y riqueza personal.

Lejos de desligarse de los políticos, los cortejan asiduamente para tener acceso a favores diversos, para ellos, sus familiares y amistades. Tal ocurrió en el anterior Gobierno, en que varios de ellos ocuparon cargos públicos, devengando jugosos salarios y prebendas.

Ello debido a que carecen de una auténtica vocación, y no están dispuestos a enfrentar sacrificios personales, que implican privaciones, austeridad y sinceridad en su accionar. Manipulan la fe de sus seguidores, en el proceso traicionando principios e imperativos morales y éticos.

Cuando Jesucristo se refirió a los fariseos, los llamó “sepulcros blanqueados”. Fueron ellos los que azuzaron a las multitudes para que reclamaran a Poncio Pilatos la condena a muerte del Mesías.

El más reciente caso de todo lo arriba afirmado recae en el pastor Mario Javier Carbajal Miralda, quien enfrenta cargos por ocho delitos sexuales en perjuicio de tres menores. De acuerdo con la Fiscalía, las agresiones se iniciaron en la edad formativa de diez años, uno prolongado hasta los veintiséis. Capturado el 19 de septiembre, se le dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva. La audiencia preliminar tendrá lugar el siete de este mes.

Así como este hecho vergonzoso ocurren hechos similares que desdicen de su condición de guías espirituales, poniendo en entredicho y cuestionamiento a las organizaciones de las que han formado parte, las que deben retirar cualquier tipo de respaldos, ya que ha causado daños inmensos tanto a terceras personas como a las iglesias a las cuales han pertenecido. A quienes perseveran en su misión apostólica, rechazando cualquier tipo de tentaciones y ofertas, que son los más, es de justicia extenderles público reconocimiento, excitándolos para que continúen transitando por las rutas de la piedad, solidaridad y bien común. Su mejor recompensa proviene de sus congregaciones que encuentran en ellos ejemplos modélicos de virtud, piedad, devoción y fidelidad al juramento con el que dieron inicio a sus deberes.