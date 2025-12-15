Civismo, cordura y respeto

El convocar a la violencia a efecto de impedir que continúe el normal recuento de actas y sufragios aún pendientes revela falta de compromiso y responsabilidad con el ferviente deseo de la comunidad nacional e internacional para deponer la irracionalidad, el fanatismo y extremismos para dar paso a sus opuestos. Que sean la razón, moderación, caballerosidad las virtudes que imperen, y que cualquier reclamo sea canalizado por la vía pacífica y legal.

Si se adoptan tales cursos de acción se demostrará madurez, sensatez, realismo. Recordemos, tal como lo afirmamos en un espacio editorial anterior, que, ante todo y sobre todo, somos compatriotas que convivimos en el mismo espacio geográfico, aspirando a la convivencia armoniosa, pacífica, que haga posible existir en armonía y paz, en conciliación y fraternidad recíprocas.

Cuando la desesperación, la emotividad y la pasión han reemplazado a la inteligencia, el autocontrol, la racionalidad, se está en la antesala de la confrontación como instrumento alternativo que reemplaza el diálogo constructivo, que permite alcanzar consensos y acuerdos, en ambiente armónico, sensato y pragmático.

Quienes pierden credibilidad y aceptación ciudadana son aquellos y aquellas que imbuidos por la ceguera política no caen en cuenta que el mundo y las sociedades no permanecen estáticas ni inamovibles: se transforman y renuevan incesantemente en pos de niveles superiores y compartidos de integración social, de recíproco respeto a las distintas corrientes de pensamiento, sin pretender imponer una cosmovisión de carácter exclusivista en detrimento de la pluralidad y diversidad que fortalecen y vitalizan la heterodoxia.

Aquellos extremismos de derecha e izquierda quedan relegados al pasado, descartados del presente, confinados al análisis histórico para derivar lecciones válidas para el presente y futuro de la humanidad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Diario LA PRENSA nuevamente apela a las dirigencias políticas que depongan hostigamientos, acosos, confrontaciones y permitan que sea el Consejo Nacional Electoral que prosiga con la misión que les ha sido encomendada por los tres partidos políticos con representación en dicho ente.

Hoy y los próximos días deben transcurrir en total normalidad, descartando el temor y la parálisis como armas que buscan desviar la voluntad del pueblo hondureño expresado en las urnas el pasado 30 de noviembre.

El incondicional patriotismo debe ser el norte y guía de todos, sin excepción. La historia y la opinión pública los juzgará o exonerará de responsabilidades incurridas.