Zaku y Cometa Rojo

El 23 de octubre de 2024, Bandai Namco Holdings Inc. presentó una de las atracciones de su pabellón temático de la popular serie de anime “Mobile Suit Gundam” en la Expo Osaka-Kansai 2025.

Se trata de una réplica del robot de combate que se exhibirá en la Exposición Mundial de este año, y que fue completada con su último componente, la cabeza, que fue colocada con la ayuda de una grúa.

La atracción se ambientará en el año 2150, cuando se utilizan trajes móviles para recoger desechos espaciales. Los visitantes realizarán un recorrido ambientado en una estación espacial gigante.

En las ocho diferentes salas del pabellón se podrán experimentar imágenes inmersivas de alta definición proyectadas en pantallas de hasta ocho metros de altura y la más innovadora tecnología.

Bandai Namco Holdings Inc., que gestionará el Gundam Next Future Pavilion, reveló un video de animación, dirigido por Tsujimoto Takanori, titulado “Gundam: Next Universal Century”, que se proyectará en el pabellón.

El Gundam que se encuentra frente al pabellón está colocado en genuflexión y con los brazos abiertos representando el mensaje: “Hacia el universo y el futuro”, pesa 49 toneladas y mide 17 metros de altura.

En 2025 se celebran 45 años de las figuras de Gundam, que superan los 800 millones de unidades fabricadas. En 2019 se cumplieron 40 años desde que la televisión japonesa comenzó a emitir Mobile Suit Gundam.

En 1979, partiendo de cero, Tomino Yoshiyuki creó el mundo de Gundam. El 13 de abril de 2025 se inaugurará la Expo Osaka-Kansai 2025, que se celebrará en la isla artificial de Yumeshima; Gundam estará presente.

