De acuerdo con el sitio Expediente Público, Guatemala ha sufrido cinco importantes alertas de ciberataques en los seis meses del 2026. Los ministerios de Defensa, Trabajo, Salud y la Universidad de San Carlos, lo confirmaron, Finanzas lo negó.

En mayo, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró que: “Lo que están haciendo es realizar estos hackeos de información, poniendo en riesgo o amenazando, asustando, para tratar de conseguir que se les pague”.

Guatemala es uno de los doce países que reconocen a Taiwán.

En el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) hubo un hackeo al ministerio de Relaciones Exteriores en 2022.

“Todo el sistema informático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala fue hackeado por grupos de espionaje cibernético con sede en la República Popular de China”, señaló la Embajada de Estados Unidos tres años después del ataque.

El equipo de Estados Unidos y Guatemala identificó la presencia de una amenaza persistente avanzada (APT, Advance Persistent Threat). Incluso identificaron al grupo atacante, el APT-15, también conocido como Vixen Panda, Nickel o Nylon Typhoon.

En junio, la Unión Europea realizó en Honduras la conferencia “Desinformación, intereses extranjeros e integridad de la información”. Expertos internacionales advirtieron sobre cómo China y Rusia utilizan la desinformación en América Latina. El director de Expediente Abierto, Javier Meléndez, advirtió que Centroamérica forma parte de una competencia global por la influencia política, económica, tecnológica y digital, y en esa confrontación China utiliza todo la estructura del Estado.

En abril, Taiwán y Estados Unidos realizaron el Primer Taller de Ciberseguridad para fortalecer la resiliencia cibernética de Guatemala, ¿y Honduras?