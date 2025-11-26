El 14 de noviembre de 2025, la tripulación de la nave Shenzhou-20 aterrizó en el campo de Dongfeng, en la región septentrional de Mongolia Interior, a bordo de la nave Shenzhou-21.

Los taikonautas Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie regresaron en la Shenzhou-21 después de que detectaran “microfisuras” en el cristal de una de las ventanas de la cápsula de la Shenzhou-20.

Las grietas en la ventana, probablemente causadas por el impacto de basura espacial, se habrían descubierto el 4 de noviembre durante la inspección de la cápsula el día antes del regreso.

Ese daño dejó la nave “no apta” para un descenso tripulado seguro, por lo que permanecerá en órbita para ser sometida a pruebas, según las autoridades del programa espacial chino.

Shenzhou-21 despegó el 31 de octubre con la tripulación de relevo y permaneció acoplada a la estación espacial china Tiangong como un vehículo en caso de emergencia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los tres taijonautas que despegaron en la Shenzhou 21, Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, permanecen a bordo de la estación espacial, que generalmente alberga tres taikonautas.

El 25 de noviembre de 2025 despegó sin tripulación Shenzhou-22 para sustituir a la Shenzhou-20. Shenzhou-22 estaba previsto inicialmente para un lanzamiento con taikonautas en 2026.

Shenzhou-21 y Shenzhou-22 siguieron un esquema rápido de aproximación a la estación de dos órbitas (3 horas y 39 minutos). Shenzhou-21 se acopló con el puerto del módulo Tianhe.

La agencia de noticias estatal china calificó la operación como “la primera implementación exitosa de un procedimiento de retorno alternativo en la historia del programa”.

No hay procedimiento de retorno alternativo al Estado de derecho y asegurar el sistema democrático en Honduras, solo la votación masiva.